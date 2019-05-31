全台最大！大師兄銷魂麵舖將在台中設立第4家門市



▲大師兄銷魂麵鋪。（圖／侯憲諭、陳盈驊攝)



記者黃士原／台北報導

以麻辣鍋起家的大師兄麻辣鍋物，因為不少人喜歡店內的銷魂麵，去年接續在台北市區開了3間「銷魂麵舖」之後，即將前進台中開設第4家門市，而且將是一整棟白色建築物，預計開幕時間是6月8日。

大師兄是以麻辣鍋火鍋起家，從一開始的「大師兄麻辣鍋」、「辣呼呼（LA HU HU）」、「大師兄咖啡」，因為其中的銷魂麵太受歡迎，老闆為此成立新品牌「銷魂麵鋪」，讓只想吃麵又不想吃麻辣鍋的人有不同的選擇。





▲大師兄銷魂麵舖超文青風格，吃辣也變ig打卡熱門。（圖／侯憲諭、陳盈驊攝)



大師兄銷魂麵舖的主要菜單相當簡單總共只有四種，湯頭有分兩種麻辣和清燉，種類則是半筋半肉湯 (牛筋+美國雪花牛肉片)、和單純的牛肉湯 (美國雪花牛肉片) 。四種菜單、湯麵分離，不只湯頭，麵條也麻辣入味，單吃、混吃各有不同的滋味，一餐兩吃，可說是雙重享受。

麻辣湯頭是用大骨與數十種中藥材和辣椒花熬煮10小時而成，辣舌不辣喉，整體吃起來很像是麻辣鍋結合牛肉麵的感覺，既可以吃到軟嫩飽滿的牛肉，又可以感受辣辣的湯頭在麻住整個舌頭。隨餐還會附上一碟「銷魂辣油」，是店內的獨門醬汁，香辣又入味加上油蔥更添香氣，此時混著碗內的半熟蛋一起放入口中，超級過癮。

大師兄銷魂麵舖-台中店

地址：台中市西區五權一街116號