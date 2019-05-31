ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

全台最大！大師兄銷魂麵舖將在台中設立第4家門市

ETtoday餓勢力

▲▼大師兄銷魂麵鋪。（圖／記者李孟靜攝）
▲大師兄銷魂麵鋪。（圖／侯憲諭、陳盈驊攝)

記者黃士原／台北報導

以麻辣鍋起家的大師兄麻辣鍋物，因為不少人喜歡店內的銷魂麵，去年接續在台北市區開了3間「銷魂麵舖」之後，即將前進台中開設第4家門市，而且將是一整棟白色建築物，預計開幕時間是6月8日。

大師兄是以麻辣鍋火鍋起家，從一開始的「大師兄麻辣鍋」、「辣呼呼（LA HU HU）」、「大師兄咖啡」，因為其中的銷魂麵太受歡迎，老闆為此成立新品牌「銷魂麵鋪」，讓只想吃麵又不想吃麻辣鍋的人有不同的選擇。


▲大師兄銷魂麵舖超文青風格，吃辣也變ig打卡熱門。（圖／侯憲諭、陳盈驊攝)

大師兄銷魂麵舖的主要菜單相當簡單總共只有四種，湯頭有分兩種麻辣和清燉，種類則是半筋半肉湯 (牛筋+美國雪花牛肉片)、和單純的牛肉湯 (美國雪花牛肉片) 。四種菜單、湯麵分離，不只湯頭，麵條也麻辣入味，單吃、混吃各有不同的滋味，一餐兩吃，可說是雙重享受。

麻辣湯頭是用大骨與數十種中藥材和辣椒花熬煮10小時而成，辣舌不辣喉，整體吃起來很像是麻辣鍋結合牛肉麵的感覺，既可以吃到軟嫩飽滿的牛肉，又可以感受辣辣的湯頭在麻住整個舌頭。隨餐還會附上一碟「銷魂辣油」，是店內的獨門醬汁，香辣又入味加上油蔥更添香氣，此時混著碗內的半熟蛋一起放入口中，超級過癮。

大師兄銷魂麵舖-台中店
地址：台中市西區五權一街116號

關鍵字： 美食情報 大師兄銷魂麵舖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北台灣「忘憂森林」在新竹！

祥富水產6/3進駐新光台南西門店

必吃金黃薯餅！高雄飄香30年早午餐

六福萬怡酒店把楊枝甘露變成玉米

沒訂位吃不到！板橋鮮甜砂鍋鮑魚粥

慶開幕　秧悅千禧酒店住一晚送一晚

台中15元肉粽早上5點排才買得到

桃園蘆竹也有「小鹿斑比大觀園」

大師兄銷魂麵舖將前進台中設點

暑假遊花蓮！先看太平洋濱金氏紀錄大佛畫布

熱門行程

最新新聞更多

大師兄銷魂麵舖將前進台中設點

6/1起10大影響荷包新措施上路

全球21間特色書店！台北舊香居入列

每天限量！台北燒肉推一整頭牛套餐

暑假遊花蓮！先看太平洋濱金氏紀錄大佛..

畢旅揪起來！台灣虎航全航線2人8折

明洞Pierrot崛起！假日1萬遊客..

慶開幕　秧悅千禧酒店住一晚送一晚

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366