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重量1公斤起跳　高雄英迪格推出大份量牛排、海鮮桶

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▲重量1公斤起跳　高雄英迪格推出大份量牛排、海鮮桶。（圖／高雄英迪格提供）
▲美式慢烤戰斧牛排。(圖／高雄英迪格提供)

記者黃士原／台北報導

大胃王快來挑戰！高雄英迪格酒店二樓的Wok on the Park全日餐廳即日起推出大份量美食，羅列出數道適合4人分享的重量級主餐，包括戰斧牛排、海鮮桶等重量都是1公斤起跳，而且大份量主餐還可搭配自助餐檯吃到飽，價格1,500元~5,999元。

重量級主餐有美式慢烤戰斧牛排(近2公斤)、星馬風味波士頓龍蝦手抓海鮮桶(1公斤)、辣椒蟹(1公斤)、黑胡椒蟹(1公斤)，還有2人共享的老粵菜手扎稻草香妃牛(1公斤)可以選擇，還可再搭配上自助餐檯的台灣地道小吃、現煮三杯料理跟高雄特色熱鍋料理，只有大胃王才能完全享受這大份量美食。

▲重量1公斤起跳　高雄英迪格推出大份量牛排、海鮮桶。（圖／高雄英迪格提供）
▲新加坡辣椒蟹。

手札稻草香妃牛選用美國特選帶骨牛小排用自製稻草繩綑綁，放入多種中藥材和香料的滷汁中熬煮六小時，上桌時將草繩剪開，馬上香味撲鼻，牛肉入味軟嫩，輕輕一拉就能跟骨頭分，雙人享用不分平假日1,500元+10%。

4人同行可以選擇慢烤美國Choice等級52盎司戰斧牛排4,000元+10%，選用肉質嫩香氣足的肋眼部位，以百里香、龍蒿、奧勒岡等綜合香料醃製，並經過3~4小時的低溫舒肥，再放上高溫烤盤煎烤，從微焦外皮往內吃每一層都有不同感受。

▲重量1公斤起跳　高雄英迪格推出大份量牛排、海鮮桶。（圖／高雄英迪格提供）
▲戰斧牛排拼手抓海鮮。

如果肉跟海鮮都不想錯過，主廚為貪心的你在戰斧牛排外，還安排了星馬風味海鮮桶，有波士頓龍蝦、白蝦、淡菜、干貝等都僅用熱水川燙鎖住鮮甜，立刻加入與新加坡辣椒蟹同樣調味的醬料中大火拌炒入味，戰斧牛排拼手抓海鮮4人5,999元+10%。

關鍵字： 美食情報 高雄英迪格

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