療癒系「西瓜丸子」！香醇奶味雪花冰配新鮮水果不死甜

點評：這冰也太可愛！！！

▲震湶雪花冰。



記者張舒芸／綜合報導 圖／米Ni's行旅箱

炎熱夏天就是要吃冰！現在不只追求好吃，更要吃得美美，台南有家來自板橋的「震湶雪花冰」，店內最吸睛的是一球球可愛的西瓜冰，邊吃邊被療癒，物超所值讓人心情好上一整天。

▲文青工業風店面。



▲即使開店已經有段時間人潮還是很多。



雖然這家冰店已經在IG上爆紅一陣子，但店家持續研發一些創意新品，推出不一樣的季節限定，開店至今人潮絡繹不絕。大部分網友評價「不會太甜」、「外觀超級美」、「很天然的雪花冰」，老闆引進日本機器，所以雪花冰跟外面吃起來的口感不一樣，堅持天然不添加任何色素香料，基底的雪花冰奶味非常夠，讓人愛不釋手一口接一口。

▲手繪文青菜單。

最廣為人知的就是「小丸子涼西瓜雪花冰」，是夏天首選，來店內必點款，光是一球一球堆疊的西瓜冰就足以滿足視覺感官，西瓜冰是原汁原味真材實料，一口下去為之驚艷，清涼消暑又解渴，還能吃到西瓜籽，就知道有多天然別小看這一小碗，吃完馬上有飽足感。主要是西瓜肉、西瓜雪花冰、煉乳、奇異果片與香草冰淇淋的組合，上頭還會淋煉乳。

▲小丸子涼西瓜雪花冰。



▲主要是西瓜肉、西瓜雪花冰、煉乳、奇異果片與香草冰淇淋的組合。



▲手工莓果雪花。



▲▼用了牛奶雪花冰為基底，搭配莓果醬和新鮮水果。



手工莓果雪花則是用了牛奶雪花冰為基底，搭配莓果醬還有新鮮水果，上頭有塊軟綿綿的巧克力蛋糕，可以一次吃到多種口感，味覺像是聽了場演奏會。店裡的裝潢佈置是有個性的工業風，連衛生紙盒都是可愛的小貨櫃，每個座位上都有放手繪風格的MENU，用餐時間是50分鐘。

震湶雪花冰

電話：06-2235669

地址：台南市中西區民族路二段57巷8號

粉絲專頁：震湶雪花冰-台南