ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

搶攻上班族　爭鮮外帶壽司推網美野餐盒　美威鮭魚炊飯5折

ETtoday餓勢力

▲搶攻上班族市場　爭鮮外帶壽司推網美野餐盒。（圖／爭鮮提供)
▲爭鮮外帶壽司推網美野餐盒，左為花彩散壽司，右為燻鮭魚蝦涼卷。（圖／爭鮮提供)

記者黃士原／台北報導

爭鮮旗下的爭鮮外帶壽司與World Gym世界健身俱樂部聯名推出Summer Lite夏日輕食，從6月3日起至7月19日全台門市推出網美系餐盒「燻鮭魚蝦涼卷」與「花彩散壽司」，兩款售價均售100元，而World Gym會員憑會員卡買燻鮭蝦涼卷、花彩散壽司送礦泉水1瓶。

Summer Lite夏日輕食是由爭鮮外帶壽司與WorldGym世界健身俱樂部聯名，並由爭鮮外帶壽司研發出的兩款餐盒，燻鮭魚蝦涼卷內含新鮮鮭魚、鮪魚、蝦，正好提供運動人士適量的優質蛋白質與魚油；花彩散壽司則有還有玉子燒、清爽小黃瓜、蟹風味棒等增添清爽口感，搶攻喜愛健康飲食生活的上班族。


▲炭烤鮭魚野菇炊飯。（圖／美威鮭魚提供）

另外，美威鮭魚位於新光三越A11的鮭魚專賣店考量該商場融合上班、年輕族群，菜單朝精緻方向全面進化，除了供應人氣經典料理松露嫩鮭野菇燉飯、受女性顧客喜愛的泰式嫩烤鮭魚菲力等，還推出A11店獨家限定的炭烤鮭魚野菇炊飯、麻油鮭魚野蔬炊飯，也增加了鹽烤厚切鮭魚菲力、鹽烤厚切鲑魚下巴、鮭魚味噌湯、豆豉魚干佐時蔬、蒜香燉菜、柴魚蘿蔔煮等多道輕量餐點。

為響應美威鮭魚新光三越A11店菜單全面升級，即日起至6月30日，推近5折優惠的鮭魚炊飯超值餐，內容包括任選炭烤鮭魚野菇炊飯或麻油鮭魚野蔬炊飯（小份）1份、任選季節時蔬1份、任選風味小食1份、黃金玄米茶1杯。鮭魚炊飯超值餐特價109元（原價197元）。


▲「鮭魚炊飯超值餐」特價109元。（圖／美威鮭魚提供)

關鍵字： 美食快訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全都免門票爽玩！盤點嘉義15個景點

桃園石門熱氣球嘉年華6/15登場

身分證U、5、1、6　秧悅千禧酒店住一送一

台中仙草冰品專賣店搭配濃郁芋泥！

台南中藥秘製炸雞開店4小時就賣光

台東最新打卡點「天堂鞦韆」好療癒

高雄鍋物店長肉盤、爆炸蝦桶超浮誇

桃園隱藏版人氣炒飯一盤比臉還大！

苗栗秘境營地入住唯美精靈帳篷！

萌翻啦！高雄新景點休眠動物園

熱門行程

最新新聞更多

超應景！苗栗龍舟彩繪稻田

台南火鍋店有浮誇海鮮盤、哈根達斯

新航推《名偵探柯南：紺青之拳》套裝

東京近郊超好買5大Outlet攻略

爭鮮外帶壽司新推2款網美野餐盒

淡水「粉紅遊樂園」夢幻登場

華航「三熊友達號」兩周年了

人氣歌謠三明治6/5起快閃台中

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366