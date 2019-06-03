搶攻上班族　爭鮮外帶壽司推網美野餐盒　美威鮭魚炊飯5折



▲爭鮮外帶壽司推網美野餐盒，左為花彩散壽司，右為燻鮭魚蝦涼卷。（圖／爭鮮提供)



記者黃士原／台北報導

爭鮮旗下的爭鮮外帶壽司與World Gym世界健身俱樂部聯名推出Summer Lite夏日輕食，從6月3日起至7月19日全台門市推出網美系餐盒「燻鮭魚蝦涼卷」與「花彩散壽司」，兩款售價均售100元，而World Gym會員憑會員卡買燻鮭蝦涼卷、花彩散壽司送礦泉水1瓶。



Summer Lite夏日輕食是由爭鮮外帶壽司與WorldGym世界健身俱樂部聯名，並由爭鮮外帶壽司研發出的兩款餐盒，燻鮭魚蝦涼卷內含新鮮鮭魚、鮪魚、蝦，正好提供運動人士適量的優質蛋白質與魚油；花彩散壽司則有還有玉子燒、清爽小黃瓜、蟹風味棒等增添清爽口感，搶攻喜愛健康飲食生活的上班族。





▲炭烤鮭魚野菇炊飯。（圖／美威鮭魚提供）

另外，美威鮭魚位於新光三越A11的鮭魚專賣店考量該商場融合上班、年輕族群，菜單朝精緻方向全面進化，除了供應人氣經典料理松露嫩鮭野菇燉飯、受女性顧客喜愛的泰式嫩烤鮭魚菲力等，還推出A11店獨家限定的炭烤鮭魚野菇炊飯、麻油鮭魚野蔬炊飯，也增加了鹽烤厚切鮭魚菲力、鹽烤厚切鲑魚下巴、鮭魚味噌湯、豆豉魚干佐時蔬、蒜香燉菜、柴魚蘿蔔煮等多道輕量餐點。

為響應美威鮭魚新光三越A11店菜單全面升級，即日起至6月30日，推近5折優惠的鮭魚炊飯超值餐，內容包括任選炭烤鮭魚野菇炊飯或麻油鮭魚野蔬炊飯（小份）1份、任選季節時蔬1份、任選風味小食1份、黃金玄米茶1杯。鮭魚炊飯超值餐特價109元（原價197元）。





▲「鮭魚炊飯超值餐」特價109元。（圖／美威鮭魚提供)