200多元就能爽吃！台中早午餐店　漢堡份量大到讓你下巴脫臼

點評：我想試試看下巴脫臼厚牛堡！

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中美術館商圈裡的秘密花園莎莎莉朵Sausalito CAFE又推出新菜單了，2019最新菜單5月新推出，豐盛早午餐、義式料理、義式冰淇淋，飲料幾乎全部換新更精緻更健康，餐點份量足擺盤漂亮，一份只要200出頭，免服務費免費WIFI、還有附餐飲料喝到飽CP值超高！從早上9點到下午6點全天候供餐隨時去都能吃到美味餐點，很適合一個人放鬆或者是姊妹淘聚會。

莎莎莉朵的地址輸入導航不容易找，其實他就在五權七街與五權西三街路口的京華煙雲正後方，從京華煙雲旁的巷子進去大約10多公尺就能看到莎莎莉朵的巷口（箭頭處）。

莎莎莉朵位在巷子的巷子裡，路過都不知道轉彎進去有這麼一家超好拍的店。走進巷內看到有著粉嫩色彩的店面外觀，有柳暗花明又一村的驚喜。

莎莎莉朵用餐環境



用餐空間分一二樓，一樓裝潢比較簡約；二樓空間比較大。二樓牆面彩繪了夏威夷風情，讓人看了心情放鬆，有種渡假的感覺。

餐廳裡裡外外很多角落都有特色，可以拍出很漂亮的網美照，來到這裡會讓人拍不停。

一樓櫃檯後方大黑板上有熱門排行以及新品上市介紹，點餐有選擇障礙的朋友可以參考黑板上的推薦菜色。





靠近大門口有一櫃義式冰淇淋，單球80元／雙球120元。義式冰淇淋也是莎莎莉朵的人氣招牌，通通是天然食材手工製作非常好吃，夏天天氣熱在這裡來杯義式冰淇淋很讚喔～

莎莎莉朵Sausalito CAFE最新菜單、價位、消費方式

餐點有早午餐、義大利麵、燉飯、午茶點心、開胃小品、飲料…等，所有餐點統統全天候供餐下午去也能吃到早午餐，免費WIFI、還有附餐飲料喝到飽，一份餐點只要200出頭CP值很高。選好餐點在這張點餐單劃記再到櫃檯買單即可。





一二樓都有飲料區跟餐具自取區

點主餐都有附古早味紅茶／沖繩黑糖鮮奶／咖啡三選一，其中紅茶跟黑糖鮮奶可以自助喝到飽。紅茶好喝但是我們更愛黑糖牛奶。店員有介紹沖繩黑糖先炒過再加入牛奶，喝起來味道有黑糖香但又不甜膩，就像喝到布丁一樣很正點，比外面一杯50元的手搖飲還要好喝耶～在這裡多喝幾杯就值回票價了。

蜂蜜伯爵鮮奶茶119元、 熱帶水果冰茶129元、Oreo奶昔碎碎冰沙149元、慢磨綜合季節果汁109元

如果想要升級點其他飲料除了折30元之外，自助區的紅茶跟黑糖牛奶還是可以喝到飽，等於花不到100元就能喝到好喝的單點飲料跟附餐飲料，莎莎莉朵真的很有誠意。

蜂蜜伯爵鮮奶茶喝起來奶味不重，反而是蜂蜜香氣十足，蠻清爽的。熱帶水果冰茶用德國有機茶包沖泡再加上新鮮季節水果切丁，完全不加糖天然健康又好喝。OREO奶昔碎碎冰沙有點類似冰炫風，但是用料實在口感更棒。慢磨綜合季節果汁使用慢磨機磨出來的果汁，完全不加水不加冰不加糖，水果原汁原味超好喝。

日式唐揚雞法式吐司 附飲料 258元

這份早午餐擺盤漂亮，其中沙拉跟以前不一樣，不是常見到的蘿蔓葉或是美生菜而是廣東生菜跟紅捲這類口感比較精緻的生菜，再加上聖女番茄、堅果、現刨起司，吃起來更清爽更好吃。

法式吐司一次給三大片很有誠意，厚片法式吐司沾蛋汁再煎過灑上糖粉，口感軟綿吃的到蛋香，淋上楓糖滋味超棒的。

日式唐揚雞堆成小山份量不少，有先調味再裹上薄薄的粉酥炸口感意外的乾爽不油膩，外酥內多汁超好吃的，我們邊吃邊聊即使冷掉再吃也很好吃耶～大推！

Homestyle早午餐 經典班尼迪克蛋早午餐（附飲料）238元

我女兒超愛這一杯蔬菜湯，完全沒有加任何調味料，來自蔬菜水果熬煮出來的天然甘甜滋味，小孩也很喜歡喝。

一份早午餐有煙燻鮭魚以及奶油炒菇兩份班尼迪克蛋，劃開半熟的班尼迪克蛋，濃稠的金黃蛋汁流淌而下，喔喔～我超愛這樣的畫面，好看又好吃。

班尼迪克蛋搭配的荷蘭醬是傳統作法，水分比較少不會影響底下的麵包口感。店家貼心準備了 手套，直接拿起來吃才不會不小心滴到蛋汁。





Homestyle早午餐 莎莎小姐（蛋奶素）附飲料 228元

這份早午餐麵包有兩款，黑麥麵包以及鹽捲麵包，黑麥麵包口感比較紮實，鹽捲麵包則是比較軟Q。

我超愛這個核桃乳酪抹醬，抹醬滋味有焦糖香，核桃果粒口感不錯，與黑麥麵包一起吃超級正點。

英式炒蛋口感比較濕潤滑嫩，有點類似布蕾，比一般常吃到的早午餐炒蛋好吃多了。

每一份早午餐都有生菜沙拉，份量都不少，加了堅果與當季水果再淋上和風醬，我們都喜歡這種清爽的沙拉，再搭配一杯新鮮的慢磨果汁，很完美。

牛油果糖霜核果野菇pasta 附飲料 288元

這道是5月推出中西合璧的一道新菜色，上面中餐常吃到的糖霜核果口感酥脆甜甜滋味很加分。

有別於一般義大利麵的紅白醬醬汁，這一道牛油果就是主廚自製的酪梨醬，酪梨醬緊緊巴附Q彈麵條，吃起來相當濃稠卻又很清爽，非常特別！連旁邊的青花椰都有用高湯及鮮奶油煨煮過，風味比水煮的好吃許多，這道濃郁卻清爽的酪梨醬義大利我們大家都覺得好吃。

手工美式漢堡 下巴脫臼厚牛堡 附飲料298元

這個雙層純牛絞肉堡內容超多，真的是巨無霸等級，如果張口要吃它肯定會下巴脫臼。

手工漢堡麵包烤過再抹上主廚特製的花生醬，意外的好吃耶～光是這個花生醬就很加分。

厚厚的純牛漢堡肉完全沒有肥肉都是瘦肉，吃起來竟然一點都不柴，尤其搭配炒過的焦糖洋蔥，鮮甜的滋味超好吃的！這樣一份漢堡有兩大塊厚厚的純牛漢堡肉再加上焦糖洋蔥、美生菜、起司、洋蔥、番茄，超多份量連男生都能吃得很飽，大胃王很推薦點這一道。





這一道真的是大胃王等級，單單是漢堡份量就很驚人，還怕吃不飽再附上帶皮薯塊。這個薯塊炸得不錯，比前面日式唐揚雞法式吐司的薯條還要好吃。





午茶點心 宇治金時冰淇淋鬆餅 189元

日式抹茶麵糊烤出來的鬆餅口感外酥內綿，上頭點綴紅豆與黑糖乳酪醬，兩種風味一甜一鹹，再加上手工義式冰淇淋以及QQ的小湯圓、還有楓糖，點一份鬆餅就能吃到好多種美味，這樣一份不到200元很超值。

抹茶鬆餅體本身有著淡淡抹茶香氣，上頭無論是紅豆還是核桃乳酪抹醬都好好吃，最加分的是地瓜核桃義式冰淇淋，真的有烤地瓜的香氣耶～好吃極了大推！

手工檸檬派 點主餐加購只要50元

這個檸檬派口感比較軟，滋味比較酸，就是天然的檸檬酸甜滋味，這種酸度同桌有兩個人覺得太酸，我是覺得OK，愛吃酸的朋友可以試試。

心得

莎莎莉朵的餐點擺盤豐盛配色漂亮份量足，食材用料都是天然手工製作吃起來更安心，不走重口味路線相對比較清爽不膩口，即使冷掉也很好吃。我特別喜歡他們家的早午餐系列，每次來吃都很滿意，以五權美術館商圈的消費來說，莎莎莉朵免服務費價位只要200出頭還有飲料喝到飽CP值非常高，很適合朋友聚會一起分享美食。

莎莎莉朵Sausalito CAFE

地址： 台中市西區五權七街51巷1號

電話： 04－23785458

營業時間：09：00～18：00（供餐時間09：00～16：30）