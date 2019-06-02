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30年的老味道！內湖平價燒烤店　必吃醬烤雞腿鮮嫩多汁

接力吃下去吧 老K！ 老K

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：宵夜來一份燒烤超爽哈哈哈
ETtoday餓勢力

▲▼謝謝　台味炭烤。（圖／老K提供）

文、圖／老K

▲▼謝謝　台味炭烤。（圖／老K提供）

星期六晚上跟美姬想買些小菜回家吃，很久沒去湖光市場那裏了，就去看看有沒有什麼新開的店。

▲▼謝謝　台味炭烤。（圖／老K提供）

遠遠看到有一間滿亮的店，靠近一看，原來是新開的燒烤店。外面還擺著花藍，內湖蠻久沒有新開的燒烤店了，進去看看吧。

▲▼謝謝　台味炭烤。（圖／老K提供）

裏面還有位子可坐，店員看起來都很年輕，之後上網看才知道是傳承員林燒烤店父母的手藝，有三十年的歷史了呢。

▲▼謝謝　台味炭烤。（圖／老K提供）

走的是平價路線，價格就寫在上面。

▲▼謝謝　台味炭烤。（圖／老K提供）

想喝啤酒、飲料也有，這次我們是外帶，所以就沒點飲料了。

▲▼謝謝　台味炭烤。（圖／老K提供）

拿了四種

▲▼謝謝　台味炭烤。（圖／老K提供）

生意還不錯，等了一下。看了一下明細發現，有一隻免費的蔥肉捲。後來看了一下才知道，開幕有活動，滿百送蔥肉捲。那我們沒事點蔥肉捲是有事嗎XD算了，拿了回家吃吧。

▲▼謝謝　台味炭烤。（圖／老K提供）

看起來還滿好吃的

▲▼謝謝　台味炭烤。（圖／老K提供）

先來試試蔥肉捲，他們家的醬汁比起一般的燒烤店來說，比較不鹹也不會太甜。有一種滿清爽的感覺，蔥肉捲肉稍柴了一些，需要比較用力的咀嚼。我們沒有很愛。

▲▼謝謝　台味炭烤。（圖／老K提供）

培根帶Q彈搭配金針菇溼潤度滿不錯的。

▲▼謝謝　台味炭烤。（圖／老K提供）

香腸帶著高梁酒的香氣，他們家香腸的口感是紮實，算是古早味香腸的那種。

▲▼謝謝　台味炭烤。（圖／老K提供）

老K最喜歡就是他們家雞腿啦！肉質嫩又有彈性跟醬汁很搭，算是來這必點的呀。

K的小叮嚀：真開心內湖開了一家滿不錯的平價燒烤，下次老K再來內用試試別的口味。喜歡喝啤酒的朋友應該會很喜歡，推薦給愛燒烤的朋友們。

謝謝　台味炭烤

地址：台北市內湖區成功路四段61巷25弄7號
電話：0227925586
營業時間：16：00～23：30（星期一公休）

老K
接力吃下去吧 老K！
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關鍵字： 謝謝台味炭烤 老K 達人美食 美食情報 台北市美食 內湖美食 燒烤美食

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