一盤比臉還大！桃園隱藏版人氣炒飯　必吃紹興、麻油豬心口味

點評：麻油豬心炒飯看起來就超級欠吃！

▲隱藏在巷弄裡的超人氣炒飯。

記者簡仲豪／綜合報導 （影、圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse提供，請勿任意翻攝以免侵權）

「炒飯」是亞洲國家非常受歡迎的菜餚之一，依照每個地區的飲食習慣發展出各式各樣的炒飯，今天就要介紹一間位於中壢的超人氣炒飯專賣店，雖然隱身在巷弄內，但它的美味卻無法被隱蔽，每到用餐時間，店內總是擠滿顧客。

▲店家外觀並不起眼，要仔細看才能找到。

▲店內每到用餐時刻都會擠滿人潮。

這間「豐穀食堂」就在中原商圈附近的巷弄內，店面外觀相當簡單，裡頭則是放了很多老闆的個人珍藏，例如掛滿整面牆且相當火熱的漫威英雄畫像，一旁的櫃子也放滿動漫公仔，簡約的室內裝潢讓人用起餐更加放鬆。店內提供將近20種炒飯可以選擇，口味除了傳統的蝦仁和火腿之外，其它像是麻油豬心、松蟹炒飯、紹香蝦仁炒飯、鮭魚炒飯都相當特別。

▲一旁的牆上掛面各種英雄的畫像。

▲店家提供各式各樣口味的炒飯。

豐穀食堂的「紹興炒飯」是店內的招牌，外面很少能吃到這樣的口味，店家使用泰國茉莉香米，吃起來粒粒分明又帶Q勁，裡頭則有高麗菜、蛋和肉絲，還有一股非常濃烈的紹興酒香，若喜歡吃辣的顧客可以從中辣開始嘗試，吃起來更香更美味。

另外一道「麻油豬心炒飯」也是超人氣必吃餐點，豬心份量給的很多，幾乎每一口都能吃到新鮮甜美的豬心，而豬心的口感相當Q軟，和香氣十足的麻油十分絕配；和其它店家的炒飯不一樣，豐穀食堂的炒飯吃起來不會很油膩，反而是非常清爽，會讓人一口接著一口停不下來。

▲紹興口味的炒飯相當少見。

▲濃郁的紹興酒香非常好吃。

▲麻油豬心炒飯也是人氣必點之一。

▲微微的麻油香將炒飯的香氣提升到另一個層次。

另外，如果你是個鮭魚控，就更不能錯過「鮭魚炒飯」！鮭魚炒飯每一口都吃得到鮮美的魚肉，而且店家還在炒飯上頭放了不少鮭魚卵，吃起來超滿足。

吃完了炒飯，若是想喝熱湯暖暖胃，那就點上一碗只要50元的「麻油豬心湯」吧！豬心清爽的口感中帶有一點麻油香，享用過的部落客十分推薦。

▲鮭魚炒飯上頭還放了一些鮭魚卵，海鮮控絕對不能錯過這盤美味。

▲每一口都吃得到鮭魚，店家用料一點都不馬虎。

▲吃完炒飯再來一碗麻油豬心湯，非常滿足。

豐穀食堂

電話：0966-515490（中午、晚上皆提供，滿六份or480元即可外送）

店址：桃園市中壢區力行北街35號

營業時間：11：00 – 14：00、17：00 – 20：30