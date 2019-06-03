必吃爆漿乳酪蛋糕！台中隱藏版甜點店　飲料杯還有超萌貓咪

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：好想吃吃看這不一樣的爆漿乳酪蛋糕喔～

文、圖／橘子狗愛吃糖

乳酪蛋糕不管你到哪裡都吃得到，幾乎不管哪家餐廳的餐後甜點都少不了它，不過在台中有家【杏屋乳酪蛋糕】做出很不同於以往的乳酪蛋糕，從2014年逢甲起家，大甲展店，現在也開了甜點店在曉明女中對面的海灣藝術酒店裡，很特別的開店地點，但是位置有點隱密不好發現，這篇就帶大家來看看。

在中清路上的【海灣藝術酒店】前身是老字號通豪大飯店，整體變化不大，不過走進大廳會看到一座超漂亮的宮廷風旋轉木馬，只要拍照打卡就能免費搭乘。





絕對是眾多網美們必打卡的景點之一，這篇想介紹的主角【杏屋乳酪蛋糕】就在大廳二樓，挑高大廳寬敞空間，富麗堂皇水晶吊燈，整個大廳風格呈現一種古典優雅的質感。





走向櫃檯右手邊的樓梯上樓後左轉，就能看到【杏屋乳酪蛋糕】的店面位置所在，雖然有入口，不過整家店還是算開放式空間，座位數其實蠻多的，到櫃檯點完餐店員會把餐點送到桌邊，除了招牌乳酪蛋糕以外還有其他很多選擇。





櫃檯裡面甜點選擇超多，從最早只有杏屋乳酪蛋糕到現在增加出這麼多繽紛甜點來，站在櫃前真的是難以選擇，也有非常親民價位的甜點，像是整條小蛋糕捲只要75元。（而且沒有限用餐時間又不會人潮擁擠吵鬧，是很隱密安靜的甜點空間）





當然主角「招牌乳酪蛋糕」更不能錯過，目前依舊有原味跟巧克力兩種可以選擇。但這邊還有像是熱壓吐司、義大利麵跟咖哩飯等比較正餐的熱食餐點。

【招牌北海道爆漿輕熟乳酪蛋糕│6吋320元】



來到杏屋你不點這招牌乳酪蛋糕就白來了！外觀就感覺跟一般乳酪蛋糕不同，使用了來自日本的三溫糖、北海道奶油乳酪、日本紫羅蘭低筋麵粉跟頂級法國奶油製作。





要切開它必須在保持冷藏低溫時就分切，輕熟乳酪的中間質地有汁， 切開時軟軟的，完全是台灣乳酪蛋糕的新嘗試！ 做法來自日本的「燒起司」，但外層依舊保有軟綿蛋糕體。

雖然質地輕柔脆弱，可是入口濃郁又爽口，不會整個吃到很膩，但整個又非常細膩精緻。怪不得可以從2014年開賣到現在依舊都非常受歡迎，要當伴手禮也非常適合！整個會有相當漂亮精緻的盒裝與提袋，只是記得要低溫保存跟寄送喔！

【芝麻捲75元│貴妃150元│小情人135元│老奶奶90元】



跟其他三個相比，芝麻捲算是比較大的蛋糕捲，卻只賣75元真的意外便宜！軟綿蛋糕質地加上濃郁芝麻香的卡士達，簡單組合但我還蠻喜歡的。





小情人則是季節限定的草莓蛋糕，微酸莓果慕斯加上整大顆新鮮草莓，整個是少女心必吃甜點。





而老奶奶則是時下也很受歡迎的檸檬糖霜蛋糕，不同的是裡面質地是海綿蛋糕，外層是又酸又甜的檸檬糖霜包覆，帶點檸檬皮的香氣，不過海綿蛋糕雖然鬆軟，但一般做這道多半都是以紮實的磅蛋糕為蛋糕體，我其實更喜歡磅蛋糕多些。

【火熱比基尼綜合莓果冰沙150元│小山園抹茶拿鐵120元】



因為看IG上打卡的杏屋飲料杯很可愛，所以特別點了兩杯還指定要用外帶杯裝，其實蠻好看也很可愛，不過也不只是好看，這杯莓果冰沙算是相當好喝，甜度高些，但我更推薦冰的小山園抹茶拿鐵，地道濃郁的日本抹茶香氣加上奶香結合的比例剛好，不會有抹茶苦澀味，淡淡的甜度，兩杯我覺得都蠻推薦可以點來試試的。

如果沒有特地走進來，大概不太好發現杏屋就躲在這個渡假飯店裡面二樓的隱密位置，其實平日過來是蠻不錯的下午茶空間，不會有太吵雜的人聲喧鬧，附近停車還算方便，甜點飲料價位也算親民，不然專程來買半熟乳酪蛋糕順便搭個旋轉木馬也很值得！

杏屋乳酪蛋糕（海灣藝術酒店）

地址： 台中市北區中清路一段521號2樓

電話：None

營業時間：10：00～22：00