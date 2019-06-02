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鮮魚味增湯免費喝！台南霸氣日式料理　必點波士頓龍蝦武士丼

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：龍蝦丼也太浮誇了！！！
ETtoday餓勢力

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

纓風壽司丼飯公園店位在台南大遠百對面，很適合約會小聚，提供超霸氣丼飯、特製握壽司、生魚片等料理，內用還有免費的鮮魚味噌湯、飲料無限量供應，完全滿足海鮮控們的味蕾，來這裡可以輕鬆吃飽飽。虎麗最喜歡波士頓龍蝦武士丼，半隻龍蝦鋪在醋飯上，搭配蝦卵、鮭魚子整個無敵銷魂，而且龍蝦肉已經有處理過，直接品嚐不用剝殼很方便，能夠大口吃龍蝦肉、大口吃飯！

喜歡生魚片推薦豪華生魚海景丼，或是隱藏版的上乘刺身，每一塊魚肉都很厚實，飽滿的滋味讓人意猶未盡。燒炙握壽司也很不錯，份量給得很有誠意，選擇總匯一次就能吃到8種魚貨，特別有滿足感～

丼飯

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲波士頓龍蝦武士丼399元

超霸氣的波士頓龍蝦武士丼一定要試試，可以吃到脆嫩鮮美的龍蝦肉，搭配啵啵啵魚卵多了鹹香滋味，還有鋪滿蝦卵的醋飯，吃起來卡滋卡滋的特別療癒～

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲波士頓龍蝦已經有處理過，非常方便食用，肉質鮮美脆嫩，還有龍蝦膏增添獨特風味。

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲可以大口吃龍蝦肉配醋飯超過癮！

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲每一口醋飯都有滿滿蝦卵，配著龍蝦肉或蝦膏最滿足。

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲豪華生魚海景丼（生）350元

喜歡生魚片料理就點這份豪華生魚海景丼，纓風壽司的生魚片給很厚，口感飽滿鮮甜，搭配蝦膏多了濃醇滋味更順口，一樣有魚卵和嗶嗶啵啵的蝦卵增添風味，還能吃到細膩清香的海膽及鹹甜玉子燒。

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲生魚片上還有鋪鮭魚子，會在嘴裡爆開帶來鹹香口感。

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲飽滿厚實的生魚片十分鮮美，蘸點芥末醬油品嚐更香醇。

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲滿滿蝦卵、蝦膏搭配醋飯，一口吃下迸出鮮美滋味，愈吃愈涮嘴，而且份量剛剛好飽足。

燒炙握壽司

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲燒炙總匯8貫380元

握壽司控們必點炙總匯，一次就能吃到8種嚴選料理，有起司鮮蝦、焦糖鮭魚、起司鮭魚、七味鮭魚、燒炙鰤魚、燒炙比目魚、燒炙星鰻、燒炙干貝等鮮味，每一個都給得很厚實，口感相當飽滿。

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲虎麗特別喜歡的焦糖鮭魚是加上焦糖燒炙後搭配檸檬片，吃起來酸酸甜甜的很順口。

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲銷魂的燒炙比目魚帶點滑嫩嚼感，有著獨特香氣～

隱藏版

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲迦納魚握壽司一貫20元

當天限定限量推出的隱藏版握壽司，一貫只要20元！虎麗吃的迦納魚肉質扎實帶豐富嚼勁，搭配醋飯的酸甜清香。

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲上乘刺身 嚐鮮價350元

愛吃生魚片的可以再加點上乘刺身，可以吃到大份量厚實的鮭魚、紅魽、天使紅蝦、厚岸帶殼大生蠔、干貝等海味，口感飽滿又鮮甜～

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲生魚片都給超厚實，入口感受很滿足！

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲天使紅蝦軟嫩香醇，蘸點芥末醬油品嚐更提味。

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲超肥美的厚岸帶殼大生蠔。

特色小品
▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲胡麻冷豆腐60元

這個也是虎麗私心推薦必點，是使用大塊板豆腐料理，口感更豐富！吃起來軟嫩綿密，搭配酸度十足的胡麻醬品嚐夠味又涮嘴。

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲起士胡麻焗扇貝70元

大扇貝搭配燒炙過的起士、淋上胡麻醬，入口瞬間充滿鹹酸甜滋味，慢慢咀嚼帶來濃郁奶香，滋味很溫潤～

免費無限量供應

內用鮮魚味噌湯、飲料無限量供應

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲鮮魚味噌湯給得很有誠意，有滿滿的魚肉和豆腐，熱騰騰的湯品無限量供應，搭配丼飯及握壽司品嚐無敵滿足！

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲還有清涼的飲料可以免費自取。

菜單 MENU

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

用餐空間

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲纓風壽司公園店外觀。

▲▼纓風壽司丼飯公園店。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

纓風壽司丼飯公園店

地址：台南市中西區公園路75號
電話：062013459
營業時間：週一至週五10：00～14：00、16：30～21：00／週六日10：00～21：00

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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關鍵字： 纓風壽司丼飯公園店 虎麗笑嗨嗨 達人美食 美食情報 台南美食 台南日式料理 台南大遠白周邊美食

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