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台南唯一！「機器手臂」泡咖啡給你喝　還會拉花小愛心

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：半夜也可以喝咖啡！
ETtoday餓勢力

▲啡常站。（圖／愛比妞提供）

文、圖／愛比妞

哇～現在喝咖啡也太高科技了吧！不用人工泡，而是機器手臂全自動服務，而且還會簡易拉花，科技真的太強了！聽說啡常站目前只有一家！不囉嗦～趕快帶大家來看看這高科技的咖啡外帶吧～

▲啡常站。（圖／愛比妞提供）

店址位於公園路與民權路口的三角窗，周邊鄰近台南威秀大遠百，醒目的招牌路過會想多看一眼。

▲啡常站。（圖／愛比妞提供）

▲啡常站。（圖／愛比妞提供）

▲啡常站。（圖／愛比妞提供）

三角窗的位子，騎樓有提供幾個座位，可以喝咖啡休息片刻。

▲啡常站。（圖／愛比妞提供）

就是這個！就是這個！機器手臂全自動泡咖啡，走過路過的朋友目光都被這機器手臂給吸引停下來多駐留一眼，胖比也是很好奇怎麼操作，所以也買了一杯，而且買完的時候看到菜單上，竟然寫拉花拿鐵！機器手臂還會拉花?!剛好有另一組客人就點了拉花拿鐵，所以我偷拍他們的咖啡XD

▲啡常站。（圖／愛比妞提供）

目前機器手臂只提供熱飲！如果機器手臂沒故障的話，是24小時營業，想喝咖啡隨時可以去，點餐方式就是投幣→按螢幕選取，等等會附上影片，真的是全自動化耶！

▲啡常站。（圖／愛比妞提供）

這杯是機器手臂做出來的拉花拿鐵，是一個簡單的愛心圖案，說真的咖啡拉花真的不容易，我自己有試過，拉的好失敗～機器手臂竟然比我強!咖啡拉花還會有顆小愛心！

▲啡常站。（圖／愛比妞提供）

當天我點了一杯黑咖啡／熱＄30，喝起來還不錯，不會苦澀或水水的，不加奶的咖啡喝起來真清爽，尾韻還有甘苦香，不帶酸的咖啡我可以！

啡常站

地址：台南市北區公園路37號
電話：06 263 6789
營業時間：24H

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 愛比妞 台南美食 達人美食 美食情報 台南外帶咖啡 啡常站 台南威秀大遠百周邊美食

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