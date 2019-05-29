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新開幕！台南文青風甜湯專賣店　一次吃到7種配料超滿足

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：喜歡喝甜湯的人一定要去試試看呀！
ETtoday餓勢力

▲台南文青風甜品店新開幕。（圖／愛比妞提供）

文、圖／

夏天到囉！最近有好多甜湯、冰品都紛紛出來了，賣甜湯也是近期台南新開幕的店家，你們也知道我最愛嘗鮮了，馬上跑來插旗啦~而且開幕期間還有優惠活動！

▲台南文青風甜品店新開幕。（圖／愛比妞提供）

▲台南文青風甜品店新開幕。（圖／愛比妞提供）

店址位於台南公園路上，文青風的門面，讓我都駐留了一眼，記上店名後回家查看臉書，原來是賣甜湯（賣田湯）的～賣田湯中式甜湯專賣店跟永康的小時候手作甜湯是同體系，賣田湯是一個新的品牌！而且離我也比較近，所以趕快去嘗鮮寫文章分享給你們。

▲台南文青風甜品店新開幕。（圖／愛比妞提供）

芋頭綜合甜湯＄60＋鮮奶＄10，裡面有芋頭、薏仁、紅豆、綠豆、粉角、芋圓、珍珠等配料，整碗超豐富的！！而且擺盤也美美的耶～

▲台南文青風甜品店新開幕。（圖／愛比妞提供）

▲台南文青風甜品店新開幕。（圖／愛比妞提供）

這碗吃完超有飽足感，份量還不少呦~而且一次可以吃到7種不同的配料，珍珠、粉角及芋圓吃起還口感彈牙QQ的，紅豆帶動著香甜滋味，煮的透爛好吃，芋頭口感鬆鬆綿綿，喜歡吃芋頭的朋友可以試試，配上鮮奶多了奶香，整體吃完甜而不膩，還有飽的感覺呢~

▲台南文青風甜品店新開幕。（圖／愛比妞提供）

紫米薏仁紅豆湯＄40＋白玉湯圓＄10＋杏仁奶＄15，裡面有紫米、薏仁、紅豆及另外加購的白玉湯圓，配料可以依造喜愛下去添加，一旁還有杏仁奶可以自行加入甜品中。

▲台南文青風甜品店新開幕。（圖／愛比妞提供）

紫米及薏仁是無糖的，紅豆是帶有甜味的，綜合起來不會太甜膩！！而且我們還加購杏仁奶，多了杏仁的香味，杏仁味不會太重，不會有讓人刺鼻的感覺，淡柔的杏仁香很清爽耶~

▲台南文青風甜品店新開幕。（圖／愛比妞提供）

小時候x賣田湯－中式甜湯專賣店

粉角奶茶 ＄45

珍珠奶茶很常見，粉角奶茶就比較少看到了吧！胖比我看到馬上欽點一杯，喝起來有著奶香與茶香的完美結合，不會太甜膩，配上QQ的粉角，我覺得蠻好喝的耶！！他們家的奶茶味道我還蠻喜歡。

▲台南文青風甜品店新開幕。（圖／愛比妞提供）

紅豆牛奶＄40＋珍珠＄5

紅豆牛奶加珍珠，珍珠Q帶勁，不會沒有味道，帶點甜味，紅豆牛奶不會太甜膩剛剛好，搭配起來有著奶香，飲品的紅豆跟甜品的紅豆甜度是不一樣的，所以不用怕喝起來會太甜。

▲台南文青風甜品店新開幕。（圖／愛比妞提供）

▲台南文青風甜品店新開幕。（圖／愛比妞提供）

店內環境帶有簡約風格，且明亮乾淨，店內有4桌客席區可以內用，還蠻舒適的，也有外送服務，建議先提前電話詢問。

▲台南文青風甜品店新開幕。（圖／愛比妞提供）

喜歡吃甜湯的朋友，又多了家可以選擇啦！份量還挺飽足，用料好豐富！！有興趣的朋友，趕快去試試吧～

賣田湯-中式甜湯專賣店

地址：台南市北區公園路591-42號
電話：06-282 6386
營業時間：11:00-21:00（暫定）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 賣田湯 甜湯 冰品 美食情報 達人美食 台南美食 愛比妞

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