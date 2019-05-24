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可以內用！台南老屋紅豆餅小店　一口咬下炸出濃郁花生醬

愛比妞的美食地圖 愛比妞

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

ETtoday餓勢力

▲▼元紅豆餅。（圖／愛比妞提供）

文、圖／愛比妞

台南紅豆餅，元紅豆餅搬新家囉～這次搬到臨安路巷子裡，老屋店面，紅豆餅還可以內用！很素西。胖比剛好趁著中午吃飯，前去朝聖一下元紅豆餅新址，喜歡吃紅豆餅的朋友，跟我一起來看看吧～

▲▼元紅豆餅。（圖／愛比妞提供）

元紅豆餅新址位於臨安路二段的巷弄裡，老屋路線跟之前的小攤子很不一樣，而且還提供了內用座位，想趁熱吃剛烤好的紅豆餅，就可以到2樓坐下慢慢品嚐，未來聽說也會賣飲品。

▲▼元紅豆餅。（圖／愛比妞提供）

▲▼元紅豆餅。（圖／愛比妞提供）

▲▼元紅豆餅。（圖／愛比妞提供）

在店外的玻璃窗就可以看到老闆正在烤紅豆餅，感覺用料很大方耶～滿滿的配料，花生是我喜歡的口味，之前就吃過，這次來一樣點上我喜歡的花生。

▲▼元紅豆餅。（圖／愛比妞提供）

▲▼元紅豆餅。（圖／愛比妞提供）

▲▼元紅豆餅。（圖／愛比妞提供）

▲▼元紅豆餅。（圖／愛比妞提供）

等待紅豆餅的同時，走上2樓參觀一下，主要是客席區，看起來挺舒服的，蠻喜歡這種原木簡約風，老闆說他還在改造中，如果想內用紅豆餅的朋友，請上2樓吧~

▲▼元紅豆餅。（圖／愛比妞提供）

▲▼元紅豆餅。（圖／愛比妞提供）

元紅豆餅菜單MENU

菜單除了基本口味以外，還有每日限定。

▲▼元紅豆餅。（圖／愛比妞提供）

▲▼元紅豆餅。（圖／愛比妞提供）

當天我們點了花生及奶油紅豆口味，抹茶外衣上還烙印了『元』字樣。剛好自然的光線洒入，很好拍耶！就是吃個紅豆餅也要假掰就對了XD

▲▼元紅豆餅。（圖／愛比妞提供）

花生，喜歡他們家的花生口味，濃郁的花生香，還有顆粒感，好吃～奶油紅豆，哇哇～雙餡一次滿足，會不會有點貪心XD有著紅豆的顆粒與奶油的香甜滋味，配上略脆札實的外衣，甜而不膩好滿足。

▲▼元紅豆餅。（圖／愛比妞提供）

元紅豆餅

地址：台南市北區臨安路二段50巷39號
電話預訂：0966158655
營業時間：11點～17點30

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。
愛吃。愛玩。愛比妞。
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關鍵字： 元紅豆餅 愛比妞 達人美食 美食情報 台南美食 台南紅豆餅

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