可以內用！台南老屋紅豆餅小店　一口咬下炸出濃郁花生醬

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..





文、圖／愛比妞



台南紅豆餅，元紅豆餅搬新家囉～這次搬到臨安路巷子裡，老屋店面，紅豆餅還可以內用！很素西。胖比剛好趁著中午吃飯，前去朝聖一下元紅豆餅新址，喜歡吃紅豆餅的朋友，跟我一起來看看吧～





元紅豆餅新址位於臨安路二段的巷弄裡，老屋路線跟之前的小攤子很不一樣，而且還提供了內用座位，想趁熱吃剛烤好的紅豆餅，就可以到2樓坐下慢慢品嚐，未來聽說也會賣飲品。













在店外的玻璃窗就可以看到老闆正在烤紅豆餅，感覺用料很大方耶～滿滿的配料，花生是我喜歡的口味，之前就吃過，這次來一樣點上我喜歡的花生。

















等待紅豆餅的同時，走上2樓參觀一下，主要是客席區，看起來挺舒服的，蠻喜歡這種原木簡約風，老闆說他還在改造中，如果想內用紅豆餅的朋友，請上2樓吧~









元紅豆餅菜單MENU

菜單除了基本口味以外，還有每日限定。









當天我們點了花生及奶油紅豆口味，抹茶外衣上還烙印了『元』字樣。剛好自然的光線洒入，很好拍耶！就是吃個紅豆餅也要假掰就對了XD





花生，喜歡他們家的花生口味，濃郁的花生香，還有顆粒感，好吃～奶油紅豆，哇哇～雙餡一次滿足，會不會有點貪心XD有著紅豆的顆粒與奶油的香甜滋味，配上略脆札實的外衣，甜而不膩好滿足。





元紅豆餅

地址：台南市北區臨安路二段50巷39號

電話預訂：0966158655

營業時間：11點～17點30



美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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