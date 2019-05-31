滿滿海鮮！台南人氣沙茶火鍋店　搭配咖哩新湯底超對味

點評：我超愛吃台南的沙茶火鍋耶～





文、圖／愛比妞

前陣子很夯的蒸氣海鮮火鍋，二月牌沙茶爐我～終～於～吃～到～了！之前聽朋友說這家超級難訂位，那天前往人氣依舊，雖然是下大雨，大家對美食的熱忱沒被澆熄啊！台南沙茶爐也非常有名，常常有外地的朋友來台南，特別指定要吃沙茶爐，體育場二月牌沙茶爐除了牛肉、豬肉以外，還有海鮮塔也很推薦！看首圖就知道好澎湃呀～





二月牌沙茶爐台南體育場旁，當天因為下雨我就沒有出去拍店外觀了，店內提供海鮮塔，都是當天採購的新鮮海產，放在店門口的冰櫃裡，沒仔細看店家招牌，還真的以為是賣海產的店家，媽媽就一直騎來騎去找不到，後來跟我說是不是那家海產店啊！我走出去一看，還真的滿像的耶～





冰箱裡放了各式的火鍋食材，計費方式就是看上面不同盤子貼了不同的價錢。40元～200元都有！可以依造喜愛下去拿取食材。





哇哇哇～我跟媽媽兩個人，點了2層小層海鮮塔看起來就好澎湃！而且這次來火鍋湯底有新口味！就是我愛的咖哩鍋，馬上欽點咖哩湯底來試試。









海鮮控！快點，海鮮塔在呼喚你了！小層的海鮮塔每層300元，如果人多可以點大層的，每層600元。上面的海鮮食材都是店家每天去新鮮採購，所以每次吃到的都不一樣呦～就是看當日採購到什麼，就賣什麼，不是用冷凍水產，海鮮都很新鮮呢～如果有指定想吃的食材，都可以提前告知。當天兩層海鮮塔，我就吃了約10種不同的海鮮，好滿足呀！





光是湯底送上桌時，我們就聞到滿滿的咖哩香氣，咖哩湯底放入了我們喜歡的食材，煮滾後迫不及待想先試試湯頭，原本還擔心咖哩火鍋會太鹹，結果喝起來完全不會耶！是可以喝的咖哩湯，有著咖哩的辛香味，配上各式食材，越煮越夠味，也可以放入一點海鮮下去煮，也很不錯！這個咖哩湯底我喜歡，如果你也是喜歡吃咖哩的朋友，真的可以試試，咖哩湯底一點也不奇怪。









溫體豬肉＄200

打卡買一送一，活動依店家公告為主。二月牌沙茶爐有溫體豬肉，跟一般吃到的豬肉片不一樣！溫體豬肉是帶點厚度的，煮久肉也不老，口感軟嫩帶點嚼勁，好吃！









玉米／菇類 各＄50

我們吃火鍋喜歡加入蔬菜，玉米煮完後有著自然的甜味，菇菇煮了咖哩湯後，吸附湯底的精華，也好吃耶！





高麗菜＄50





每種食材的熟度溫度不同，所以擺的也不一樣，每天海鮮都是不固定的！當天我吃到的海鮮有蛤蠣、白蝦、鳳螺、馬祖珠螺、竹蛤⋯等，珠螺的味道還蠻特別，帶點甘苦的滋味，風味還挺獨特，我第一次吃到！竹蛤感覺也不常見，長長的外表，肉質還挺肥美。





蛤蠣，那天吃到的還不小顆，有著蛤蠣的鹹味湯汁，肉質肥彈，滿滿的海味都在這啦～







白蝦還蠻多隻的呦～上面還有蒜末，吃起來鮮甜帶點蒜香，海鮮的表現都很新鮮。媽媽吃得也很開心，母親節還沒想好吃什麼的朋友，趕快訂看看！









這盤還有花腳蟹、章魚、小捲，看到有螃蟹我超開心！比起肉，我更愛吃海鮮～章魚吃起來肉質Ｑ彈，很適合沾上這邊的海鮮沾醬，很清爽～小捲放入咖哩鍋中煮也很不錯，多了一些咖哩的香氣，肉質一樣彈彈的～





我最愛吃蟹腳了！花腳蟹滋味清甜，富有彈性，不沾醬也好好吃！喜歡吃火鍋及海鮮的朋友，真的可以來試試，而且現在除了原味湯底以外，還多了兩種新口味，如果想吃點小辣的就可以選泡菜湯底，這次吃咖哩湯我很喜歡，咖哩尬海鮮也很對味耶！

















二月牌沙茶爐店內環境

當天平日去用餐，晚餐熱門時段近客滿狀況，也有饕客來這裡聚餐吃火鍋，店內也有提供大圓桌，很適合小型公司聚餐、家庭聚餐、好友聚餐。有興趣的朋友，建議提前訂位。





二月牌沙茶爐醬料區









二月牌沙茶爐消費模

海鮮塔大層一層600元，小層一層300元。點海鮮塔鍋底免費，有原味湯底、咖哩湯底、泡菜湯底可以選擇，咖哩及泡菜湯底是新研發的！也可以來這邊吃火鍋，火鍋湯底100元（附高麗菜），其他依造選取的食材（例如：火鍋料、肉片⋯等）下去計費。如有想要吃點特別的海鮮食材，訂位時可以事先告知，店家盡量會幫你找。





二月牌沙茶爐台南創始店

地址：台南市南區體育路9號

電話：062157577

營業時間：二～五17：00─22：00／六、日11：00─14：00 、17：00─00：00（週一公休）

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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