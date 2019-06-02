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蔬食主義看過來！採用純素肉排的V Burger進駐微風廣場

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▲蔬食主義看過來！採用純素肉排的V Burger進駐微風廣場。（圖／微風集團提供)
▲採用純素肉排的V Burger進駐微風廣場。（圖／微風集團提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

比爾蓋茲、李奧納多都有投資的「Beyond Meat」未來肉排已正式引進台灣，而採用未來肉排的純素漢堡專門店「V Burger」也在6月1日進駐微風廣場，顛覆以往大多數人對於「素食料理」的既定印象，讓不管是蔬食主義者或是愛大口吃肉的你，都可以放心地享用它。

Beyond Meat以植物性蛋白為主，不含膽固醇、激素、抗生素，但在賣相、色澤與味道上與真肉極度相似。其中更特別加入甜菜根打造出逼真的肉排血色，讓它從色澤與口感上都貼近真肉，即使不含任何肉類，仍為味蕾帶來滿足。

▲蔬食主義看過來！採用純素肉排的V Burger進駐微風廣場。（圖／微風集團提供)
▲切達起司未來漢堡。

V Burger特別使用Beyond Meat與Omnipork新豬肉，推出一系列「未來菜單」，無論是經典美式的「切達起司未來漢堡」，或者是創新日式的「炸新豬肉排堡」，提供全新的素食料理選擇，要讓平常沒有吃素習慣的消費者，也能輕鬆接受素食料理。除此之外，為了讓蔬食愛好者能品嘗到更豐富的菜色，V Burger所有餐點皆可做成全素，讓蔬食愛好者能有更自主、更多元化的用餐選擇。

除了未來漢堡系列，V Burger還有使用Beyond Meat自製的肉丸子以及使用新豬肉自製的燉肉醬佐薯球小點，滿足不同客層族群。開幕6月1日至6月10日期間，凡購買任一款漢堡，並加購任一款套餐組合，套餐組合部分5折優惠。

▲蔬食主義看過來！採用純素肉排的V Burger進駐微風廣場。（圖／微風集團提供)
▲未來香腸堡。

▲蔬食主義看過來！採用純素肉排的V Burger進駐微風廣場。（圖／微風集團提供)
▲薯球。

關鍵字： 美食情報 V Burger 未來肉排 素漢堡

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