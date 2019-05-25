走進深海和魚玩！澎湖水族館重新開幕　還有14公尺海洋隧道

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文、圖／滿分的旅遊札記

玩樂澎湖，當然不能錯過澎湖水族館啦。2019澎湖水族館再次熱鬧開幕迎賓，古錐俏皮的海底生物藝術造景好好拍。走進園區，便能觀察豐富的澎湖魚群生態，還能欣賞刺激的餵食秀，及參與觸摸生物活動，朋友們可藉由澎湖水族館，探索深海的奧秘。館內還有販售古錐的紀念品，朋友來訪可別錯過囉。









澎湖是滿分還蠻喜歡的海島國家之一，滿分已經追兩年的澎湖海上花火節啦。2019再訪澎湖，這次咱們規畫要來澎湖水族館，聽說澎湖水族館於今年4月才又再次開幕營運。感謝當天豔陽的好天氣，澎湖水族館外觀好美唷。

澎湖水族館交通





















澎湖水族館位於澎湖的白沙鄉，從馬公市騎車過來，大約要半個小時，Google map搜尋澎湖水族館即可抵達唷。當日來訪時，就看到館外好多生物造景，貪玩的滿分，才停好車就到處取景美拍。螃蟹、虎鯨、河馬等…滿分玩拍到不行。PS：館外提供免費汽車機車停車場





澎湖水族館周邊也非常熱鬧，許多攤販設立，很像小型市集。來訪肚子餓的朋友，也可以來這覓食啦。

澎湖水族館 購票資訊













澎湖水族館門票＄300／人，門票感覺不便宜耶。不過，滿分近期才去沖繩美麗海水族館回來。相較沖繩水族館近台幣＄500，所以不算太貴啦。澎湖水族館門票上是保育類的海龜，還蠻古錐滴

除了購票外，櫃台上還有館內的活動時刻表唷。想要參與活動的朋友們，可別錯過時間。













澎湖水族館室內冷氣開放，超級涼爽。再搭配海底世界蔚藍的佈景裝潢，能看得到珊瑚礁、魚群和海豚優游，滿分彷彿真的走進深海水底一般呢。





入園前，咱們先來看一下園區地圖，其實澎湖水族館感覺空間沒有很大，僅有兩層樓的參觀區域啦。進入館內也請旅人遵守入館須知嘿！





好美的澎湖海岸線呀！據說澎湖水族館主要介紹澎湖的海底生物，跟著指示走進每岸區域。朋友覺得，可能會遇到什麼生物呢？

1．藍洞

















走進藍洞裡，這裡魚群總類豐富，朋友們可以觀察魚兒的行為和活動，玻璃櫃旁都有魚群的小介紹，朋友們看看能否在池裡找他們啦。









由於澎湖群島的地形相當特殊，所以島上也出現不同珍貴的岩石礦物，澎湖水族館裡都有介紹到，朋友們也可以觸摸感受岩石的差別唷。





















澎湖水族館裡也有豐富的魚群總類，雖然滿分走過不少地方的水族館，但還是有許多生物魚種是滿分沒見過的，看到牠們在水族箱裡自在悠遊，感覺好放鬆。

2．礁岩池

















走進相當繽紛的珊瑚礁世界，滿分與魚兒們就僅隔著一片大玻璃，珊瑚礁有多種色彩，能帶給魚兒們養分，並與海底的生物，形成共存共生的合作關係。滿分當天也在這裡發現好多特別的魚種，但這個環境，更讓滿分想起了沖繩美麗海呢。













海底的生物真的是古錐又可愛，不僅外型特別，有時還得來場模仿秀。海底生物會讓自己的外型與環境合而為一，主要就是為了要保護自己，才能在海底生存呀。像是上圖，沒仔細看，差點找不到了呢。

3．海龜









這一區主要是介紹保育類的大海龜，朋友可透過互動機台，認識海龜的構造。滿分曾在澎湖望安及小琉球看過海龜，在小琉球潛水時，還意外被海龜撞了一下，再次回想，其實海龜長的相當討喜呢。

4．大洋池海底隧道













澎湖水族館裡也有壯觀的海底隧道。隧道裡，魚兒游來游去，感覺好自在。旅人走進隧道，四周被海底生物所包圍，真的會有一種，與牠們齊在水裡的fu。滿分印象最刻深的就是看到這隻大魟魚，牠就貼在玻璃板上，看著滿分，表情好有戲，不知道，牠是否也能感受到大伙們在看牠呢。









滿分當天還巧遇在魚池裡的工作人員，想必是不久前，才完成餵食透的人員吧。雖然說，滿分當天抵達的時間有點晚，但可愛的工作人員，還是出來和滿分合影唷，感覺得出館內人員的用心。









跟著參觀動線，咱們來去看海馬和水母。海馬外型非常特別，但種類多體型大小不一。滿分覺得，以外型來判斷，還蠻好辨別滴。而水母在水裡漂呀漂滴，感覺也相當唯美。不過，聽說水母帶刺，不小心被碰觸也非常疼呀。









滿分當天沒在澎湖水族館裡看到海豚，卻有看到海豚被保存下來的骨頭。看骨頭的體型，感覺還蠻大隻。除此之外，館裡也提倡了海環教育，請旅人也一起為海洋盡一份心力，一起不吃這些保育類的生物。

5．觸摸池體驗

















澎湖水族館也有提供觸摸池體驗唷！朋友可以與生物近距離，親自觸摸感受。海星摸起來很硬，不知道是不是為了防禦；而海膽摸起來刺刺滴，不像海參這麼軟嫩。觸摸池旁邊會有解說人員，有問題也可以諮詢唷。

6．觀海亭

















漫遊澎湖水族館來到2樓的觀海亭，天橋上的景色還不賴，可以遠跳海景。不過，當天來訪時，可能正值退潮期吧，感覺水族館周邊海域都沒什麼海水。倒是日正當頭，讓人無法在橋上久待，而滿分就僅出來拍拍照就快速入館。

7．澎湖水族館禮品部













參觀澎湖水族館後，咱們來到禮品部。禮品部裡有許多古錐的海底生物玩偶和紀念品。像是企鵝、小丑魚和海龜都很可愛耶。由於滿分今年去沖繩美麗海已經買了不少，這次玩澎湖，滿分就沒有再失控啦。

8．澎湖水族館餐飲部











澎湖水族館裡還有提供餐飲空間，不過僅有簡單的咖啡飲品和炸物小點，肚子餓的朋友，也可以來這裡下午茶唷。









澎湖水族館的戶外用餐區規畫的還蠻美滴，綠意的背景寫著澎湖，意外成為旅人的打卡點。











滿分當天在澎湖水族館大約待1小時左右，澎湖水族館其實並沒有很大，二樓層空間。其中最讓滿分印象深刻的就是大海洋池，能透過玻璃近距離的觀察海底裡的生物。漫遊海洋隧道，感覺也像與魚群們同步悠游，雖說相較去沖繩美麗海水族館規模有明顯差異。但是來澎湖遊玩，想認識深海裡的魚群生物。滿分還是覺得，值得帶小朋友一訪唷。當然如果能有導覽解說，想必收獲會更多啦！

澎湖水族館

地址：澎湖白沙鄉岐頭村58號

電話：06─9933006

營業時間：9：00~17：00

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

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