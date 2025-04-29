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身分證對中「928」任2碼　升級天使紅蝦、大蛤蜊吃到飽

▲身分證對中2碼，夯下去升級天使紅蝦吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

▲身分證對中2碼，夯下去升級天使紅蝦吃到飽。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

5月是感恩聚餐月，也是向偉大的母親和老師致敬的月份，馬辣集團「證件對對碰」推出全新方案，只要身分證／健保卡／護照號碼含有「9、2、8」任2碼，前往旗下10個品牌用餐，可享不同優惠，涮樂和牛、熊一燒肉升級天使紅蝦全桌吃到飽，新馬辣則是XXL大蛤蜊無限享用。

5月的馬辣證件對對碰以「928」為優惠密碼，只要同桌身分證、健保卡或護照等有效證件對中任2碼（可重複，22、99均可），提前至少一日訂位，並主動告知參加優惠活動，用餐前出示相關證件，即可享有以下優惠。

▲身分證對中2碼，新馬辣升級XXL大蛤蜊吃到飽 （圖／馬辣集團提供）

▲身分證對中2碼，新馬辣升級XXL大蛤蜊吃到飽 （圖／馬辣集團提供）

馬辣頂級麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「XXL大蛤蜊吃到飽」 。

新馬辣經典麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「XXL大蛤蜊吃到飽」。

新馬辣Plus經典麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上方案，全桌送「XXL大蛤蜊吃到飽」。

涮樂和牛鍋物：2成人以上消費「午餐749元/晚餐及假日799元」以上方案，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

問鼎‧皇上吉祥：3位成人以上用餐，每人均消1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」1份。

▲肉之間「安格斯黑牛嫩肩」。（圖／馬辣集團提供）

▲肉之間「安格斯黑牛嫩肩」。（圖／馬辣集團提供）

肉之間：2位成人以上均消600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」1份。

熊一燒肉：2位成人以上，消費含「午餐698元/晚餐及假日798元」以上方案，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

夯下去和牛燒肉放題：2位成人以上，消費含「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

燒肉Cha Cha：2位成人以上，每人均消600元以上，每桌送「特上牛胸腹肉」（市價200元）或「精選豚五花」（市價170元）1份。

狗一下日式居酒食堂：2位成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」1份。

▲王品集團旗下「向辣麻辣鍋吃到飽」也推出身分證對對碰。（圖／王品提供）

另外，「嚮辣」是王品集團2022年推出的麻辣鍋吃到飽品牌，日前改名「向辣」後，品牌定位轉為追求熱情氛圍，同時更新菜單，主打798元就能享有澳洲和牛與多款海鮮吃到飽，另外新增好拍甜點「辣妹文字燒」、大苑子聯名口味冰沙。

「向辣」5月5日起至5月30日推出對對碰活動，凡點兩客798元以上套餐，秀出身分證字號有1個「2」，送日本生食級干貝6顆，有2個「2」就送日本極奢A5和牛1份。

關鍵字： 美食雲 馬辣 身分證優惠 身分證對對碰 美食優惠

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