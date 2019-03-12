秒殺底片！屏東復古風小村落裝置藝術超好拍　必吃草莓御便當

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：好想吃啊><





文、圖／ 滿分的旅遊札記



勝利星村是歷史舊舍整修後的生活園區，佔地寬敞，帶有濃濃純樸的味道，整修後變得更有活力與朝氣。村落小弄裡到處都是趣味好拍的裝置藝術，沿途還有在地人推薦的美食與下午茶餐廳。來屏東玩樂也很適合來勝利星村漫遊探索啦！













2019台灣燈會在屏東盛大展開。滿分這次特別利用春節來屏東小旅行。雖說春節期間，屏東燈會還沒有開始。但～滿分也走訪了的屏東熱博和青創市集。

這天準備離開青創市，意外路過勝利星村。勝利星村周邊相當熱鬧，感覺好多造景，沿途不僅有裝置藝術，還有一整排的彩繪牆。這下讓愛拍照的滿分，也想來這一探究竟啦！（PS：青創市集距離勝利星村步行只要5分鐘）







滿分查了一下，原來勝利星村是歷史房舍所改建滴。近期也更名為勝利星村vip zone創意生活園區。感覺勝利星村佔地空間還蠻寬廣的，大概就位在勝利路及康定街這周邊區域啦。















才剛抵達，滿分就被可愛的公仔給吸引了。公仔名居然叫做小P孩，滿分覺得取的不錯耶～遊逛勝利星村，會發現許多擺不一樣POSE的小P孩。靠近合影時，才知道小P孩的動作是有解釋滴！像是這貪玩又感覺要捉弄別人的P孩，是代表著屏東無憂無慮、陽光滿滿的性格呢～











▲繽紛的棒棒糖造型，營造小朋友最愛的糖夢世界。



滿分還發現草地上有包子、餃子和饅頭造景耶。天呀～！遊逛眷村欣賞食物也是會肚子餓的呢。





















▲滿分跟著P孩的蹤跡來到了日式小徑。



翻修後的歷史舊宅變成了一間間餐廳。滿分參觀了幾間，都覺得建築好美好有味道。其中，就以這間享牛讓滿分印象最深刻，日式建築搭配龍貓場景，更是情境100分。不過，由於滿分當天沒打算在這裡用餐，就僅僅在戶口處拍拍照就離開啦～











▲滿分跟著人群來到勝利星村的舊時房舍

這一區佈置的很有過年的氣氛，牆上掛滿了燈龍，還拉起了繽紛彩帶。園區擺設許多古錐的藝術作品，吸引朋友參觀，滿分覺得這一區好美，也忍不住留下來欣賞。







純欣賞怎麼夠，調皮滿分也想拍拍照。滿分覺得這群機器人表情都很有戲，明明表情都是一個樣，卻因設計能有不同的變化。裝置藝術旁，都有作品的小介紹，有興趣的朋友們不妨來閱覽欣賞啦。











滿分和Kevin遊過勝利星村生活園區時，一直看到這個看起來討厭又可愛的P孩。前面看到他在吃便當、打瞌睡、飛飛機，這次被滿分抓到他想要偷水果呀。雖說滿分知道屏東的熱帶水果很香甜，但滿分還是不許這麼作，便上演抓P孩的畫面。Keivn卻說，滿分比P孩更像小屁孩耶（冏）



















▲佈置的非常亮眼的蘭境也相當受到旅人的歡迎

蘭境園區不大，但周圍皆已擺滿了蘭花盆栽，還是會讓人有走進小型花園的錯覺呢～可愛的森林小熊也是人氣的排隊美拍取景地唷！







走進蘭境後院，這裡也保存了舊時的建築，看得出房舍斑駁脫落的歲月痕跡。而且園區還有舊時軍隊時期的趣味問答。滿分當天也來挑戰一下，結果大多都不會呀。看來～滿分對於那頗有歷史的年代，真的不熟悉。有來訪的朋友們，也可以測驗看看唷！











▲繞到房舍後還有好拍的立體彩繪牆

難得咱們家的Kevin也想入鏡耶。應該說，坦克彩繪本來就比較適合男生嘛！







旁邊溫馨的場景就比較適合滿分了。又被滿分發現要偷香腸的小屁孩啦！旁邊的老軍人，是不是看報紙看到睡著了呀

。這個畫面很有趣，讓滿分想起了嘉義板陶窯。



▲勝利星村創意生活園區 莎露烘焙餐廳

滿分在勝利星村逛到到累了，決定來個下午茶。意外找到一間評價還不錯的餐廳「莎露烘焙」。莎露也是一間在勝利星村裡的老舊房舍，聽說莎露的將軍乳酪非常知名，讓滿分也想嚐嚐看。







▲當天莎露餐廳坐無虛席 人潮相當踴躍

還好滿分運氣不錯，入場剛好有人離席。服務人員態度親和力佳，讓滿分覺得很溫馨。













▲滿分也發現莎露餐廳裡有許多日式的佈景，不知道是不是餐廳主人也很喜歡日本啦～







▲莎露烘培 MENU

莎露菜單相當豐富，一張兩大面菜單。燉飯、義大利麵、焗烤、PIZZA和火鍋。若來莎露不吃正餐，也可以只點下午茶。入館用餐每人低消＄120，滿分覺得不貴啦！



▲將軍乳酪＄50／片

滿分當天點了人氣推薦的將軍乳酪。不過上桌的份量有嚇到滿分，覺得好小片呀～但是乳酪的香氣還蠻濃郁滴，還算不錯吃。不過不知道是不是冷凍的關西，蛋糕偏硬，直接咬比較好吃，很像吃起司口冰淇淋呢！







▲草莓御便當＄158

當天Kevin點了草莓御便當，外盒看起來相當可口，而且包裝也不錯。服務人員還特別介紹說這是當日現作每天的草莓御便當，數量有限，賣完就沒啦！飢餓行銷真的是很強大，所以我們就買了。









天呀！！滿分覺得這草莓便當真的好好吃！奶油是店家自己打的新鮮奶油慕斯，入口即化，帶有濃郁的奶香味。再來底層是蜂蜜蛋糕，也搭配奶油慕斯塔昔。而草莓是選用香水草莓，所以草莓香氣十足。真的是會吃一口就愛上的草莓便當，比好事多的草莓便當還讚，吃多也不會覺得膩口。滿分當天和Kevin完食後，還想再買一盒呢。可惜販售的速度太快，沒一會兒就售完啦～來莎露用餐，滿分也推薦草莓御便當唷。











滿分當天在勝利星村待的時間沒有很長。主要是遊逛眷村周邊，與裝置藝術玩拍。其實2019的屏東燈會，勝利星村也是燈會展區。可惜滿分當天晚上就必需開車趕回高雄，不然園區裡夜間點燈一定更夢幻啦！

雖說燈會是有期間性滴，但勝利星村還是值得走遊。目前勝利星村部份房舍仍在整建修復中，想必之後的勝利星村創意生活園區一定會更熱鬧好玩。



勝利星村 VIP Zone

