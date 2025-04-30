免跑南部！台北就有「粉紅花瀑布」超浪漫　3處石斛蘭秘境一次看

▲位於台北市忠孝東路六段250巷的聯成公園，就有附生在樹上的石斛蘭，圖為4/29花況。（圖／網友陳財成提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者彭懷玉／綜合報導

台北人免跑嘉義番路鄉、台南白河區，也能就近一睹石斛蘭魅力！位於南港區的聯成公園，被網友發現石斛蘭盛開，傾瀉而下的花朵，猶如一串串粉紅風鈴。而在台北新生公園、新北深坑老街皆可見其蹤跡。

▲聯成公園是座小而美的社區公園，並沒有大量賞花的群眾，賞花不用人擠人。（圖／網友陳財成提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



陳姓網友在賞花社團通報，位於台北市忠孝東路六段250巷的聯成公園，就有附生在樹上的石斛蘭，放眼望去，粉色花朵順著樹幹蔓延而下，垂掛成瀑布般的景致，由於這是座小而美的社區公園，並沒有大量賞花的群眾，賞花拍照不用人擠人，想前往賞花的民眾，搭捷運板南線在昆陽站下車，散步過來約10分鐘。

▲密密麻麻的石斛蘭附生樹上，蔚為春季一大吸睛亮點。（圖／網友陳財成提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



另外，新北市深坑老街也能見石斛蘭蹤跡，附生在百年老茄冬樹上的花朵，讓老樹像是穿上了粉紅外衣，開花時如飛舞的蝴蝶，背景是紅磚老屋瓦，襯托出古色古香的韻味，不妨走到深坑國中，欣賞不同色澤的石斛蘭。

▲新生公園石斛蘭往年5月中的盛況。（資料照／公園處提供）



若住在捷運圓山站附近，北市新生公園玫瑰園外側圍牆就有石斛蘭，串連垂懸的紫色花朵如同瀑布流洩而下，盛放時大片花瀑讓人驚艷，花期約一周，吸引路人停下來欣賞春天最美的街景。提醒民眾，因為石斛蘭攀附的位置較低，請大家純欣賞勿動手摘採，拍照時需要注意距離，將美景留給其他遊客。