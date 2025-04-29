韓式燒肉「金豬食堂」5／13開幕！BTS、aespa最愛　連6年必比登

▲韓式燒肉「金豬食堂」5/13開幕。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

韓式烤肉控看過來！連6年被選入首爾必比登推介，同時也是BTS、RIIZE、aespa最愛的「金豬食堂」開幕日確定了，即將於5月13日跟大家見面。

韓式烤肉餐廳「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。除了連續6年被選為米其林必比登推介，更是BTS、RIIZE、aespa、WayV、NCT 127和崔宇植等韓星的愛店。

▲連續6年被選入首爾米其林必比登推介的「金豬食堂」即將登台。（圖／取自金豬食堂IG：gold_pig1982）

韓國的金豬食堂不開放訂位，想吃只能現場排隊，通常需要等上1至2小時，有網友就說這是該店的最大缺點。雖然台灣首店也是同樣規定，不過開幕首月餐廳限時（5月5日至31日）與國泰世華銀行合作，提供少部分座位給卡友專屬訂位服務。

▲金田屋迎接母親節到來，4月29日推出新口味「抹茶蒙布朗大福」。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本銀座水果大福店「金田屋」迎接母親節到來，4月29日推出新口味「抹茶蒙布朗大福」，以日本抹茶香為基底，內餡藏入口感飽滿的紅豆，頂部點綴輕烘處理的蔓越莓與櫻桃番茄果肉，帶出自然果香與微酸滋味。

金田屋同時推出台灣限定、限量的「六韻藏心」母親節禮盒，以6款經典大福傳遞節日心意，分別是葡萄、蘋果、鳳梨、栗子、紫薯，以及首次登場抹茶口味。