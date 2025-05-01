beard papa's「玫瑰覆盆子泡芙」5月限定吃！還有全新QQ麻糬派

▲beard papa's5月推出限定新口味「玫瑰覆盆子泡芙」 。（圖／beard papa's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa's」5月推出全新「玫瑰覆盆子泡芙」，選用玫瑰花瓣醬、覆盆子果餡拌入經典卡士達，搭配鬆脆派皮大口咬下，每一口都能吃到香甜花果香，本月還持續開賣「統一布丁泡芙」；加碼再推出新派皮選擇「QQ麻糬派」，即日起至5月31日限時1個月上市或售完為止。

▲玫瑰覆盆子泡芙吃得到濃郁玫瑰香結合覆盆子碎粒口感。

beard papa's推出全新「玫瑰覆盆子泡芙」，精選台灣玫瑰花瓣醬、覆盆子果餡拌入經典卡士達，製成粉嫩色「玫瑰覆盆子卡士達內餡」，再塞進鬆脆泡芙當中，每一口都能吃到濃濃玫瑰香搭配酸甜覆盆子碎粒口感，每顆售價80元起，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店無販售。

▲超人氣布丁泡芙今年第5度回歸。

本月還有第5度回歸的超人氣「統一布丁泡芙」，把經典統一布丁搭配經典卡士達醬製成綿密布丁內餡，香甜口感讓人忍不住一口接一口，每顆售價80元起。

▲5月還有全新限定派皮「QQ麻糬派」。

5月再吃全新限定派皮「QQ麻糬派」，把飽滿紮實的QQ麻糬包入特製千層派皮中，烘烤之後的派皮層層蓬鬆堆疊，結合QQ麻糬打造外酥脆、內Q彈的口感，可搭配選擇「玫瑰覆盆子」或「布丁」口味內餡，每顆售價90元起，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店、雙連概念店、大潤發內湖店無販售。

▲Mister Donut推出愛心甜甜圈。（圖／Mister Donut提供，下同）

甜甜圈品牌「Mister Donut」為迎接母親節則推出2款「愛心造型」甜甜圈，「莓好馨情」是搭配招牌天使鮮奶油內餡，甜甜圈外層沾裹香甜草莓可可醬，並以乾燥草莓碎粒及閃亮雪片點綴；「紫可馨意」則結合滑順榛果鮮奶油內餡，甜甜圈外層裹上黑可可沾醬，並以糖果米及可可餡條裝飾，售價皆為65元。

▲加碼推出2款北海道鹹派。

加碼推出2款全新鹹派輕食有「北海道德腸起司派」、「北海道甜玉米乳酪派」鹹派，將烤過的酥脆派皮分別舖滿脆口德腸以及玉米醬+玉米粒，再同時擠上香醇起士醬，打造豐富口感，售價皆為69元，即日起於全門市開賣。

歡慶新品上市，即日起至5月4日可享「甜甜圈買6送2」，須內含莓好馨情、紫可馨意、生抹茶波堤、紅豆抹茶卡士達波堤、玄米抹茶波堤、蜜糖焙茶生波堤、豆香焙茶生波堤、蜜抹茶糰子、北海道雙色乳酪瑪芬、餅乾可可波堤任選1品項，並以價低者優先贈送，優惠不得併用，各門市售完為止。