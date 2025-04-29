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到礁溪溫泉飯店用餐第2人半價　身分證有「5、1」送帝王蟹、龍蝦

▲▼礁溪風華渡假酒店。（圖／業者提供）

▲礁溪風華渡假酒店開幕滿2周年。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

擁有礁溪唯一空中酒吧的「礁溪風華渡假酒店」從5月起推出周年慶，推出住房、餐飲4重優惠，到飯店用餐享第2人半價，身分證有「5」與「1」還送豪華料理；入住酒店則享每晚5151元起。

▲▼礁溪風華渡假酒店。（圖／業者提供）

▲客房示意圖。

▲▼礁溪風華渡假酒店。（圖／業者提供）

▲▼館內指定餐廳用餐享第二人半價，還有機會吃得到龍蝦、帝王蟹。

▲▼礁溪風華渡假酒店。（圖／業者提供）

業者此次推出4重優惠，首先，平日選擇2周年住房專案每晚5151元起，官網指定專案訂房再享「滿千折百」；凡至館內指定餐廳用餐，兩人同行即可享第2人51折優惠，若身分證數字有「5」與「1」，可免費獲得主廚特製料理一份，如老丸家ex極致鍋物贈送龍蝦，春沐鐵板燒則贈送帝王蟹料理。

老丸家ex極致鍋物以及春沐鐵板燒人氣餐券同步推出「買五送一」限時活動，同時入住酒店可獲得抽獎資格，更有機會抽中一泊二食住宿券。

▲▼礁溪老爺。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪老爺酒店迎來開幕滿20周年，攜手12位重量級作家，推出年度企劃。（圖／記者蔡玟君攝）

而礁溪老爺酒店今年適逢開幕滿20周年，宣布攜手12位重量級作家，推出年度企劃「閱讀與旅行——12位旅人，12場文學行動」，每個月都有作家在飯店內帶來一場主題講座或走讀活動，打造全台最美閱讀旅行，同時推出3種住房專案，雙人入住含早、晚餐8500元起，住全館唯一老爺套房，再送一間雙人洋式景觀房。

礁溪老爺迎來開幕20周年，將文學、閱讀帶入飯店中，邀請12位旅人展開12場文學行動，包括知名作家詹宏志、陳思宏、劉克襄、張西、洪愛珠、番紅花、馬世芳、詹偉雄、平路、焦元溥、楊双子＆金翎、王增榮等人，每個月在飯店舉辦免費講座或者外出走讀活動。

▲▼礁溪老爺。（圖／記者蔡玟君攝）

▲在大廳也有展出設計。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼礁溪老爺酒店改裝重新開幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲酒店也推出限時住房專案。（圖／記者蔡玟君攝）

為回饋支持，即日起至 5月31日止，飯店也推出20周年3大限時住房專案，包括適合雙人深度放鬆的「留白假期」，三天兩夜含兩天早餐以及一天晚餐，每房1萬7500元起，約87折；主打懶人露營的「森野拾光」，雙人入住含早晚餐8500元起，加贈第3人免費。

討論度最熱烈的「老爺同遊」，現在僅需要加價2025元+10%，即可入住全館唯一老爺套房，再送一間雙人洋式景觀房，專案優惠價2萬4125元起，直接現省6331元，再送市價4780元SABON的美好年代禮盒組，以上價格皆需另加10%手續費。

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