180度絕美海景！宜蘭頭城海景咖啡　龜山島就在眼前

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：好想去看海～～

文、圖／滿分的旅遊札記

宜蘭唯美的望海景觀咖啡廳「灆咖啡」，180度的遼闊視野，整片藍色海域盡收眼底更特別的事，坐在咖啡廳就能遠望龜山島，灆咖啡提供簡單的餐飲、咖啡和小點心，來訪閒坐看海也相當放鬆唷！

天氣晴朗最適合去海邊看海啦，小假期趁著天氣好，kevin帶滿分去看海，宜蘭頭城有一處唯美的觀海小秘境-灆咖啡，Google map搜尋就能輕鬆抵達囉！靠近時，路上也會有指標指引，還蠻好找滴，咱們在附近停車，走上樓梯就對啦！

哇！！好美的觀海平台呀，大海就在眼前呢！感謝當日的好天氣，就連遠方的山都好清晰呀！灆咖啡的店名超特別，一開始滿分還不會念，其實灆就是與藍字同音，可能想表現有海的藍天吧！





灆咖啡餐廳外，還特別設有四角星星打卡點，小小打卡點也好熱門，美拍還得排隊呢！站在星星前，就能清楚看到龜山島啦！興奮的滿分，還一直想和龜山島借位取景呀！

還沒走進灆咖啡餐廳，滿分就在步道上拍不完，灆咖啡外的步道，也是一條自行車步道唷！想像在這裡騎單車，沿途欣賞海景一定超放鬆。

灆咖啡餐廳外還設有自行車道路線，左邊是頭城露營區，右邊是烏石港，當天不僅很多朋友來這裡騎自行車，也有不少旅人來這裡衝浪呢！





灆咖啡距離烏石港和蘭陽博物館不遠，餐廳就面對著大海，是一間超棒的海景咖啡廳，灆咖啡營業時間是上午8點到晚上10點，簡單輕鬆的佈景，很適合旅來這看海吹風。

灆咖啡二層樓的用餐空間，坐位數不少，採用大片落地玻璃的空間設計，讓來訪的旅人，坐在咖啡廳裡也能看海景，這個設計，滿分覺得超加分的啦！

灆咖啡。MENU





灆咖啡提供的餐點品項其實不多，主打水果茶飲品，也有精品手沖咖啡，另外也有輕食義大利麵、鬆餅和小點炸物，每人入館基本低消為任一飲品唷！整體價格落在＄40～＄250之間，滿分覺得以海景咖啡，價格不算太貴，而且也不額外收服務費唷！

蜜桃墨西多氣泡飲＄130

滿分當天點的是蜜桃墨西多氣泡飲，漸層色系的飲料看起來就好好喝，品嚐前，別忘了先攪拌一下嘿！清涼甜滋滋，滿分覺得還不錯喝唷！

厚片吐司＄40

現烤厚片吐司，奶酥口味應該要很香，不過，可能是烤得不夠久，味道超普通，要是能烤得稍微焦一點，想必口感會更好啦！

玉米布丁酥＄60

玉米布丁酥，滿分很愛的炸物小點，脆口好食，搭配番茄醬也很好吃。





吐司披薩＄70

吐司披薩出餐的時間就比較久啦！上桌香味四溢，感覺非常可口耶！吐司烤得相當脆口，內餡以蔬食為主，滿分覺得味道還不錯，但吃完有點空虛，若能再些鮪魚、玉米或是火腿，一定更加分啦！

灆咖啡是個看海放空的好去處，滿分當天在灆咖啡大約待了一個小時左右，主要就是來這裡看海，眺望遠方的龜山島，灆咖啡提供了一個很舒適的下午茶空間，雖說灆咖啡整體的餐點表現非常普通啦！但～泡在咖啡廳裡放空看海，也是一大享受，當天也有好多大學天來這裡玩樂下午茶，來訪不作什麼，180度的海景就很療癒了！假期想來看海看龜山島的朋友，來灆咖啡就對啦！