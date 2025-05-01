ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

母親節餐飲優惠懶人包！4人同行「媽媽免費」　出示親子照送龍蝦

▲王品牛排「法式焗龍蝦」 。（圖／王品提供）

▲王品牛排「法式焗龍蝦」 。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

又到了向母親表達感謝的溫馨五月天，各家餐飲業者搶攻慶祝商機，紛紛推出各種優惠，像是4人同行吃Buffet媽媽免費、出示和媽媽的合照送法式焗龍蝦，以及姓名對中「德州淑芬」任一字，肋眼牛排免費升級，以下整理各家好康活動。

▲西堤牛排「戰斧豬排」。（圖／王品提供）

王品集團

王品牛排：出示和媽媽的合照，或是LINE家庭群組畫面，消費兩客套餐，就送「法式焗龍蝦」1隻（價值1320元），時間為4月14日至5月29日平日時段。

聚日式鍋物：母親節祭出多重好禮，4月24日至5月31日帶媽媽來店，第一重：入座送超萌母親節限定款圍兜；第二重：點雙人瀑布聚，贈送母親節限定款卡片1張，給媽媽超滿情緒價值。第三重：媽媽戴限定款圍兜且秀出卡片，拍照上傳社群FB/IG打卡，直接送20顆蛤蜊。

陶板屋：5月31日前平日到店用餐，消費滿2客套餐，就送同桌媽媽莓好香緹1份，消費4客贈2份給2位媽媽，以此類推。

西堤牛排：4月22日至5月31日，跟媽咪穿同色系服裝前往用餐，媽媽選購1客經典套餐，就送「戰斧豬排」1份。

▲藝奇日本料理「明太子鮮蝦佐干貝」。（圖／王品提供）

藝奇日本料理：即日起至5月31日，到消費980元（含）以上套餐，就招待媽媽享用「明太子鮮蝦佐干貝」。

青花驕：4月28日至5月31日到王品瘋美食App領贈菜券，或出示粉絲團指定截圖，直接加菜「松阪豬牡丹」。

阪前：5月31日前，出示活動畫面，即贈價值680元黑鑽海鮮珠寶盒1份。

向辣：5月5日起至5月30日推出對對碰活動，凡點兩客798元以上套餐，秀出身分證字號有1個「2」，送日本生食級干貝6顆，有2個「2」就送日本極奢A5和牛1份。

夏慕尼：5月2日至5月29日平日時段，到店用餐，社群分享合照並標註夏慕尼粉專，內用消費兩客套餐，送「法式牡蠣佐軟絲」兩份。

莆田、享鴨、丰禾：聯手推出專案寵媽咪，5月1日至5月18日，到3品牌全台門店用餐，出示瘋美食會員、不限消費金額，結帳後3天內即能收到280元加菜金各1張，等於現賺840元，下次來店消費可折抵套餐外加點金額。

▲母親節活動期間凡至這一鍋用餐達成指定條件即可獲得「玫瑰松阪豬」一份。（圖／這一鍋集團提供）

▲母親節活動期間，到這一鍋用餐達成指定條件即可獲得「玫瑰松阪豬」。（圖／這一鍋集團提供）

這一鍋餐飲集團

這一鍋餐飲集團於5月1日至5月18日推出母親節專屬優惠，各品牌內容如下：

這一鍋：帶媽媽來店內用餐，達低消即送「壓克力相框」1只（贈完為止）。上傳至 Facebook/Instagram 並標註 @toponepot，即可免費獲得1份「玫瑰松阪豬」。

燒肉同話：消費任一套餐，並完成給媽媽的告白，即招待限量「日本A5和牛－琢心金磚」1份。消費任一套餐即可依媽媽出生年次，享單點品項加購折扣，例：45年次等於45折、75年次等於75折，每套餐最多加購3樣。

這一小鍋：5月18日前加入「這一鍋」App 集團會員，即送母親節限定優惠券2張。

韓啵韓式料理：活動期間帶媽媽來店消費用餐，消費滿1200元，追蹤官方IG，並上傳限動及打卡，就送酸甜紫蘇炸雞（價值148元）1份。

此外，5月1日至5月30日，期間內，下載並註冊成為這一鍋餐飲集團會員，並於「這一鍋」、「燒肉同話」單筆消費滿2200元，即有機會抽中總價值超過10萬元的「母親節限定好禮」。

瓦城泰統集團

瓦城泰統集團除了推出多樣化母親節專屬套餐，還與知名保養品牌合作，5月18日前，到瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN、SHANN SHANN小香等6品牌內用並點用套餐，即可獲得「Kiehl’s契爾氏寵愛媽咪煥顏美肌禮」1份，憑券可至全台Kiehl’s契爾氏專櫃兌換三重好禮，包含醫美級肌膚健檢服務、體驗最新上市的激光精華彈潤美白乳液，消費還可享有金盞花化妝水。

此外，瓦城集團今年以「花」為主題，設計一系列與花朵有關的儀式感活動，5月3日至5月4日、5月10日至5月11日，到6大品牌餐廳點用套餐，即贈送「花朵造型吸管套」及「母親節卡片」1張，母親節周末兩天更加贈「花朵摺紙包」。

▲肉多多火鍋4人同行送「1斤肉肉山」。（圖／肉多多火鍋提供）

肉多多火鍋

肉多多火鍋看好小家庭的用餐慶祝趨勢，5月3日至5月31日祭出「4人同行點用套餐送肉肉山」優惠，免費奉上1斤重的肉盤，讓母親節的嗑鍋更具儀式感。

▲貳陸日全食。（圖／取自貳陸日全食臉書）

承億酒店

承億酒店推出母親節全館餐飲優惠，位於26樓的「貳陸日全食」全日餐廳，提供各式無國界美食，主打頂級美國牛、燒烤豬肋排、澳洲和牛、松葉蟹腳、旭蟹、白蝦、九孔鮑，以及多樣當日新鮮生菜，整個5月，只要母親同行（3人以下）全單85折，4人同行媽媽直接免費吃。

同在26樓的「Papillon」法式星級餐廳，則於5月8日至5月11日限定販售母親節春季特別菜單，每人3680元。坐擁高空亞灣區景致的「BAR KAO」泰式餐酒館，點選4人分享餐，即贈泰式料理9折券；「五十座懷石日本料理」在5月3日、5月4日、5月9日、5月10日及5月11日推出母親節限定套餐，每份2880元、3880元；主打新鮮昆布湯頭，提供帝王蟹、龍蝦、干貝、日本A5和牛等頂級食材的「両鍋極上鍋物」，5月1日至5月11日開賣母親節限定套餐，波士頓龍蝦套餐1680元、海陸龍虎斑套餐1520元。

▲TGI FRIDAYS「馬芝拉條」。（圖／開展餐飲提供）

TGI FRIDAYS

TGI FRIDAYS則看中現代人不輕易說愛的通病，鼓勵親子勇敢「抱一下」，5月12日前到全台TGI FRIDAYS餐廳用餐，拍下擁抱媽媽照片，並上傳個人社群平台並標籤官方帳號@TGIFRIDAYSTAIWAN，就送人氣開胃菜香酥馬芝拉條。贈送數量對應擁抱人數，包含媽媽兩人擁抱送兩條、3人送3條，以此類推。

▲媽媽姓名中有符合「德、州、淑、芬」任一字，肋眼牛排免費多吃4盎司。（圖／開展餐飲集團提供）

德州鮮切牛排

德州鮮切牛排則是跟上菜市場名熱潮，只要媽媽姓名中有符合「德州淑芬」任一字或同音字，5月6日至5月12日到店點購12盎司肋眼牛排並出示相關證明，立即免費升級為16盎司，讓媽媽都能大口吃肉。

▲薄多義全新推出「挽肉と麵」。（圖／薄多義提供）

薄多義

義式餐飲品牌「薄多義」以日本特色為主題，將挽肉、秋刀魚跟咖哩等元素融合義式烹調手法，推出3款和風義式料理，分別是「挽肉と麵」、「秋刀魚菠菜青醬義大利麵」、「南洋風味雞腿皮烤飯」，慶祝新品上市，觀看指定影片並留言最想吃哪一道和風拿手好菜，即可於5月份每周二享第2件半價（服務費以原價計算）。

關鍵字： 美食雲 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

推薦閱讀

跟著《孤獨的美食家》深入能登半島！

跟著《孤獨的美食家》深入能登半島！

摩斯漢堡5月限定吃超值省優惠券

摩斯漢堡5月限定吃超值省優惠券

母親節餐飲優惠懶人包

母親節餐飲優惠懶人包

坐落昭和老宅五樓！台中隱藏懷舊咖啡

坐落昭和老宅五樓！台中隱藏懷舊咖啡

首艘日本迪士尼遊輪2029啟航

首艘日本迪士尼遊輪2029啟航

新北萬里山線旅遊開跑　全台最大繡球花海登場

新北萬里山線旅遊開跑　全台最大繡球花海登場

beard papa's玫瑰覆盆子泡芙新上市

beard papa's玫瑰覆盆子泡芙新上市

三重街頭藏基隆古早味！

三重街頭藏基隆古早味！

七星潭疊石比賽5 ／2報名截止　優勝奬金8萬

七星潭疊石比賽5 ／2報名截止　優勝奬金8萬

壽司郎聯名排球少年小圓包全售完

壽司郎聯名排球少年小圓包全售完

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

開箱台南新景點「十果文創園區」試營

台北就有「粉紅花瀑」3處石斛蘭秘境

隱身龜山60年冰品廠的神秘販賣部！

北市15米高「加羅林魚木」超壯觀

身分證對中2碼　升級天使紅蝦吃到飽

到礁溪溫泉飯店用餐第2人半價

低調鐵皮屋總是排滿人！高雄隱藏麻辣麵

開店10分鐘煙燻鴨腿飯一掃而空！

韓式燒肉「金豬食堂」5/13開幕

桃園「繡球、金針花小旅行」全免費！

熱門行程

最新新聞更多

跟著《孤獨的美食家》深入能登半島！

摩斯漢堡5月限定吃超值省優惠券

母親節餐飲優惠懶人包

坐落昭和老宅五樓！台中隱藏懷舊咖啡

首艘日本迪士尼遊輪2029啟航

新北萬里山線旅遊開跑　全台最大繡球花海登場

beard papa's玫瑰覆盆子泡芙新上市

三重街頭藏基隆古早味！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366