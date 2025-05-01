母親節餐飲優惠懶人包！4人同行「媽媽免費」　出示親子照送龍蝦

▲王品牛排「法式焗龍蝦」 。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

又到了向母親表達感謝的溫馨五月天，各家餐飲業者搶攻慶祝商機，紛紛推出各種優惠，像是4人同行吃Buffet媽媽免費、出示和媽媽的合照送法式焗龍蝦，以及姓名對中「德州淑芬」任一字，肋眼牛排免費升級，以下整理各家好康活動。

▲西堤牛排「戰斧豬排」。（圖／王品提供）

王品集團

王品牛排：出示和媽媽的合照，或是LINE家庭群組畫面，消費兩客套餐，就送「法式焗龍蝦」1隻（價值1320元），時間為4月14日至5月29日平日時段。

聚日式鍋物：母親節祭出多重好禮，4月24日至5月31日帶媽媽來店，第一重：入座送超萌母親節限定款圍兜；第二重：點雙人瀑布聚，贈送母親節限定款卡片1張，給媽媽超滿情緒價值。第三重：媽媽戴限定款圍兜且秀出卡片，拍照上傳社群FB/IG打卡，直接送20顆蛤蜊。

陶板屋：5月31日前平日到店用餐，消費滿2客套餐，就送同桌媽媽莓好香緹1份，消費4客贈2份給2位媽媽，以此類推。

西堤牛排：4月22日至5月31日，跟媽咪穿同色系服裝前往用餐，媽媽選購1客經典套餐，就送「戰斧豬排」1份。

▲藝奇日本料理「明太子鮮蝦佐干貝」。（圖／王品提供）

藝奇日本料理：即日起至5月31日，到消費980元（含）以上套餐，就招待媽媽享用「明太子鮮蝦佐干貝」。

青花驕：4月28日至5月31日到王品瘋美食App領贈菜券，或出示粉絲團指定截圖，直接加菜「松阪豬牡丹」。

阪前：5月31日前，出示活動畫面，即贈價值680元黑鑽海鮮珠寶盒1份。

向辣：5月5日起至5月30日推出對對碰活動，凡點兩客798元以上套餐，秀出身分證字號有1個「2」，送日本生食級干貝6顆，有2個「2」就送日本極奢A5和牛1份。

夏慕尼：5月2日至5月29日平日時段，到店用餐，社群分享合照並標註夏慕尼粉專，內用消費兩客套餐，送「法式牡蠣佐軟絲」兩份。

莆田、享鴨、丰禾：聯手推出專案寵媽咪，5月1日至5月18日，到3品牌全台門店用餐，出示瘋美食會員、不限消費金額，結帳後3天內即能收到280元加菜金各1張，等於現賺840元，下次來店消費可折抵套餐外加點金額。

▲母親節活動期間，到這一鍋用餐達成指定條件即可獲得「玫瑰松阪豬」。（圖／這一鍋集團提供）

這一鍋餐飲集團

這一鍋餐飲集團於5月1日至5月18日推出母親節專屬優惠，各品牌內容如下：

這一鍋：帶媽媽來店內用餐，達低消即送「壓克力相框」1只（贈完為止）。上傳至 Facebook/Instagram 並標註 @toponepot，即可免費獲得1份「玫瑰松阪豬」。

燒肉同話：消費任一套餐，並完成給媽媽的告白，即招待限量「日本A5和牛－琢心金磚」1份。消費任一套餐即可依媽媽出生年次，享單點品項加購折扣，例：45年次等於45折、75年次等於75折，每套餐最多加購3樣。

這一小鍋：5月18日前加入「這一鍋」App 集團會員，即送母親節限定優惠券2張。



韓啵韓式料理：活動期間帶媽媽來店消費用餐，消費滿1200元，追蹤官方IG，並上傳限動及打卡，就送酸甜紫蘇炸雞（價值148元）1份。

此外，5月1日至5月30日，期間內，下載並註冊成為這一鍋餐飲集團會員，並於「這一鍋」、「燒肉同話」單筆消費滿2200元，即有機會抽中總價值超過10萬元的「母親節限定好禮」。

瓦城泰統集團

瓦城泰統集團除了推出多樣化母親節專屬套餐，還與知名保養品牌合作，5月18日前，到瓦城、非常泰、時時香、1010湘、YABI KITCHEN、SHANN SHANN小香等6品牌內用並點用套餐，即可獲得「Kiehl’s契爾氏寵愛媽咪煥顏美肌禮」1份，憑券可至全台Kiehl’s契爾氏專櫃兌換三重好禮，包含醫美級肌膚健檢服務、體驗最新上市的激光精華彈潤美白乳液，消費還可享有金盞花化妝水。

此外，瓦城集團今年以「花」為主題，設計一系列與花朵有關的儀式感活動，5月3日至5月4日、5月10日至5月11日，到6大品牌餐廳點用套餐，即贈送「花朵造型吸管套」及「母親節卡片」1張，母親節周末兩天更加贈「花朵摺紙包」。

▲肉多多火鍋4人同行送「1斤肉肉山」。（圖／肉多多火鍋提供）

肉多多火鍋

肉多多火鍋看好小家庭的用餐慶祝趨勢，5月3日至5月31日祭出「4人同行點用套餐送肉肉山」優惠，免費奉上1斤重的肉盤，讓母親節的嗑鍋更具儀式感。

▲貳陸日全食。（圖／取自貳陸日全食臉書）

承億酒店

承億酒店推出母親節全館餐飲優惠，位於26樓的「貳陸日全食」全日餐廳，提供各式無國界美食，主打頂級美國牛、燒烤豬肋排、澳洲和牛、松葉蟹腳、旭蟹、白蝦、九孔鮑，以及多樣當日新鮮生菜，整個5月，只要母親同行（3人以下）全單85折，4人同行媽媽直接免費吃。

同在26樓的「Papillon」法式星級餐廳，則於5月8日至5月11日限定販售母親節春季特別菜單，每人3680元。坐擁高空亞灣區景致的「BAR KAO」泰式餐酒館，點選4人分享餐，即贈泰式料理9折券；「五十座懷石日本料理」在5月3日、5月4日、5月9日、5月10日及5月11日推出母親節限定套餐，每份2880元、3880元；主打新鮮昆布湯頭，提供帝王蟹、龍蝦、干貝、日本A5和牛等頂級食材的「両鍋極上鍋物」，5月1日至5月11日開賣母親節限定套餐，波士頓龍蝦套餐1680元、海陸龍虎斑套餐1520元。

▲TGI FRIDAYS「馬芝拉條」。（圖／開展餐飲提供）

TGI FRIDAYS

TGI FRIDAYS則看中現代人不輕易說愛的通病，鼓勵親子勇敢「抱一下」，5月12日前到全台TGI FRIDAYS餐廳用餐，拍下擁抱媽媽照片，並上傳個人社群平台並標籤官方帳號@TGIFRIDAYSTAIWAN，就送人氣開胃菜香酥馬芝拉條。贈送數量對應擁抱人數，包含媽媽兩人擁抱送兩條、3人送3條，以此類推。

▲媽媽姓名中有符合「德、州、淑、芬」任一字，肋眼牛排免費多吃4盎司。（圖／開展餐飲集團提供）

德州鮮切牛排

德州鮮切牛排則是跟上菜市場名熱潮，只要媽媽姓名中有符合「德州淑芬」任一字或同音字，5月6日至5月12日到店點購12盎司肋眼牛排並出示相關證明，立即免費升級為16盎司，讓媽媽都能大口吃肉。

▲薄多義全新推出「挽肉と麵」。（圖／薄多義提供）

薄多義

義式餐飲品牌「薄多義」以日本特色為主題，將挽肉、秋刀魚跟咖哩等元素融合義式烹調手法，推出3款和風義式料理，分別是「挽肉と麵」、「秋刀魚菠菜青醬義大利麵」、「南洋風味雞腿皮烤飯」，慶祝新品上市，觀看指定影片並留言最想吃哪一道和風拿手好菜，即可於5月份每周二享第2件半價（服務費以原價計算）。