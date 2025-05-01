萬里山線旅遊開跑！全台最大繡球花海登場　母親節優惠搶先看

▲萬里山線旅遊正式開跑，全台最大繡球花海強勢登場。（圖／新北市萬里區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區公所積極推廣山線觀光，今年整合在地特色景點及店家，推出「2025萬里山線旅遊」系列活動，活動自5月8日至8月10日熱鬧展開。首波主打全台最大繡球花海－高家繡球花田第三園區，園區已於4月25日開放，5至6月正值盛花期，繽紛花海搭配山海美景，邀民眾來萬里感受獨特的旅遊魅力。

高家繡球花田第三園區位於萬里雙興里山區，2021年自陽明山竹子湖園區拓點至萬里，占地逾 8,000 坪，為全台最壯觀的繡球花海，園區內設有花牆、拱橋、小溪流等多處打卡點，永生花 DIY 課程及以繡球花萃取研發相關產品，要讓來園區賞花的遊客拍網美照打卡外，更能持續享受繡球花的美。

園區也在5月5日至5月9日期間推出母親節優惠活動，只要兩人以上同行至賞花，媽媽即可享門票半價優惠，現場還能折抵園區內店家指定消費，當週週六、日還有打卡評論送永生花束，讓遊客花海美景與優惠一次擁有。

萬里區長黃雱勉表示，萬里擁有豐富的山海資源，除了名聞遐邇的萬里蟹與野柳女王頭，萬里山線也有許多值得深度探索的景點，因此今年特別整合區內商家、旅宿、餐飲與伴手禮業者，推廣「萬里山線旅遊」，提供民眾1-2日遊程規劃參考，並於5月8日至8月10日期間，推出一系列的優惠活動，除了高家繡球花田強勢推出第一波外，更多好康活動將於近期曝光，絕對值得期待，歡迎大家攜家帶眷來萬里賞花、泡湯、吃美食、拿好康！