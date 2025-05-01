東京迪士尼最新「無敵破壞王」設施最快2026開　首艘遊輪2029啟航

▲東京迪士尼樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

東京迪士尼度假區近日公布未來營運規劃，其中最大亮點，就是位於東京迪士尼樂園「明日世界」區域內，將引進人氣動畫電影《無敵破壞王》的遊樂設施，最快2026年之後開幕，同時，第一艘「日本迪士尼遊輪」也將於2029年啟航。

根據東京迪士尼度假區的規劃，東京迪士尼樂園將於2026年後迎來《無敵破壞王》主題遊樂設施，過去熱門遊樂設施《太空山》與周邊區域也將在2027年大規模更新，帶給旅客全新玩樂體驗。

▲東京迪士尼度假區也計畫未來將更新現有樂園內的園區樣貌。（模擬圖／©Disney）

同時，園方也計畫重新改造主題樂園部分區域，目前可能以東京迪士尼樂園的探險樂園、西部樂園，或東京迪士尼海洋的探索港周邊區域進行改建計畫，時間點預計為2029年之後。

▲首艘日本迪士尼遊輪最快2029年啟航。（圖／©Disney）

而另一大亮點就是首艘「日本迪士尼遊輪」將於2029年啟航。雖然正式名稱尚未公布，但業者計畫將在船上打造讓人難忘的迪士尼世界魔法體驗，如劇場表演、迪士尼人物角色見面拍照，並設有能看迪士尼主題秀的餐廳、特別的迪士尼世界觀滑水道與水上設施體驗，更能與迪士尼公主們來場特別的相聚。

而根據之前公開的訊息也指出，船上將提供1250間客房，可搭載4000名的乘客，船上將有劇場、游泳池、主題客房等設施，航線預計由東京出發，初期規劃2至4天的短期航程。

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