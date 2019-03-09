超浪漫！拉拉山賞櫻秘境免門票　小木屋搭配一整片昭和櫻

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：感覺那裏就很好拍照～

文、圖／滿分的旅遊札記

春天賞櫻趣～粉紅佳人綻放啦！桃園復興鄉超多唯美的賞櫻好去處，除了人氣的恩愛農場和中巴陵櫻木花道，觀雲山莊也是拉拉山不錯的賞櫻取景地。觀雲休憩山莊昭和櫻爆炸滿開相當迷人，山莊主人佛心來著，讓旅人免門票參觀。雖說佔地不大，但是來訪的人潮不多，讓旅人可以漫遊在櫻花紛飛的小徑步道裡。

每天管制時間為上午11點-13點，7～11點、13～17點都可上山。若遇管制，需排隊依指揮上山唷～（自行車、機車沒有管制）

一年一度的桃園拉拉山櫻花季又開始囉！桃園復興鄉也是每年賞櫻的大熱潮，其中以恩愛農場和中巴陵櫻木花道最具人氣。由於滿分已經去過恩愛農場賞櫻好幾次了，這次朋友推薦恩愛農場附近的觀雲山莊也很棒！所以一到放假，也特別要Kevin帶滿分上山，花季來拉拉山的人潮真的是超級多的滴！就連平日也是滿滿上山的車潮與人潮，而且山路陡峭，會暈車的朋友要特別注意啦！

PS：觀雲山莊備有小型停車場

觀雲山莊很好找，距離恩愛農場不到一公里。上山沿途就可以看到觀雲山莊的指示標囉！而且，觀雲山莊園區備有小型停車場，更棒的是，入園參觀欣賞櫻花門票啦！Kevin才剛停好車，滿分立馬就跑走囉！

觀雲山莊是一間休閒渡假小屋，主要提供旅人住宿玩樂拉拉山。剛好現在正是櫻花綻放的季節，許多來訪的朋友路過，都想要進來賞櫻。山莊主人佛心來著，免門票開放讓旅人賞櫻。滿分一走進，又深深被美麗的櫻景給吸引啦！

滿分當天運氣超級好的啦！到達觀雲山莊時，幾乎沒有什麼人潮。看來大多的車潮都往恩愛農場了吧！也因為人潮不多，滿分就能慢慢欣賞囉！上圖是觀雲山莊小木屋旁的櫻花小徑，站在木屋旁取景，人景合一拍起來超好看。不特別和大家說，會不會以為滿分在日本呀～

浪漫櫻景有多美，滿分直接分享美圖給大家。整片滿開的粉紅櫻，絕對是旅人最佳的背景版。滿分還發現，在小木屋的陽台上就能賞櫻啦！打開窗，爆炸的櫻花輕鬆盡收眼底呢！

與櫻花玩拍上癮的滿分，完全不想離開。找了個休息的好位置，便不想移動啦！觀雲園區還貼心提供坐位區讓旅人休息。滿分選了個櫻花旁的好位置，雖說遙遙椅已經被固定了啦！但是坐在上面，也能收錄滿滿櫻花唷！

滿分從觀雲櫻花小徑漫遊到山莊園區，偷偷和朋友們說，階梯也是美拍取景地，因為階梯前後都被昭和櫻給包圍了。滿分又是一個正面、側邊拍不完的網美圖，就連Kevin都說，只要背景對了，人像怎麼拍都能當大頭貼啦！漫遊園區時，滿分發現山莊主人相當客氣。





聽山莊主人說，園裡的昭和櫻每年都開得很美。而且有許多櫻花樹的樹齡都超過20幾年了呢！難怪一旦盛開，櫻花就能開得如此燦爛。山莊主人說，若咱們前一周來訪會開得更美～因為當日已經有部份櫻花已長出綠葉啦！不過，滿分覺得，這樣的櫻景就已經很棒了。

天呀!!下起櫻花雪啦~坦白說，滿分當日的天氣並沒有很好，不是滿分最愛的藍天白雲啦！但是隨風下起的櫻花雨也好夢幻呀～飄落的櫻花花瓣，也散落到地面，讓粉嫩的櫻花從樹上延伸到地面上。這麼浪漫的畫面，穿婚紗來拍照一定超美。

滿分當天在觀雲山莊玩拍的非常開心，因為人潮不多，整座山莊就是滿分專屬的攝影棚。觀雲山莊雖說園區空間不大，但是櫻景也很強大。小木屋搭配滿片的昭和櫻，怎麼拍都好好看～而且山莊主人客氣又熱情，採免費參觀賞櫻。貼心附設停車場，還能點茶飲或是咖啡小坐。所以~請旅人發揮公德心，一起維護環境嘿！拉拉山免門票的賞櫻小祕境，分享給大家囉！

拉拉山觀雲休憩山莊－蹤行山林

地址： 桃園市復興鄉華陵村上巴陵中心路145之6號

服務電話：03 391 2946