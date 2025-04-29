台南新景點「十果文創園區」開箱　賞花喝咖啡、順遊行程全攻略

▲台南最新景點「十果文創園區」試營運。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

台南又有新景點！位於東山的「十果文創園區」是原本的東山農會咖啡文化館擴大整建後的新樣貌，結合賞花、咖啡廳、拍照打卡、購買農產伴手禮等多樣化旅遊樂趣，還能在此體驗烘咖啡豆帶回家，感受東山咖啡的魅力，目前已開始對外試營運。

▲▼有咖啡廳也有伴手禮購物區。（圖／記者蔡玟君攝）

十果文創園區為日治時期的米倉與碾米廠，空間活化後轉為東山咖啡文化館，今年進一步擴大整建升級，成為文創園區。園內主要可分為4大區塊，包括結合咖啡廳與烘豆體驗區的「咖啡梅納館」、碾米廠歷史展示區「禾稻旅行館」、農產伴手禮館「農產萬物館」，以及戶外的拍照打卡區域。

▲▼利用藝術造景展現咖啡豆農整日辛苦勞作的天氣。（圖／記者蔡玟君攝）

戶外區廣場兩側運用整排於空中掛起的漸層藝術裝置和走廊天花板懸掛的橘紅布置，展現日出與夕照意象，代表在地咖啡農為了種植咖啡豆，從早到晚不停工作的場景；一旁放有不同水果的造景，則讓人可以拍照打卡，而若是花旗木盛開季節，這裡也有整排浪漫的泰國櫻花可以欣賞，場景更加如夢似幻。

▲「咖啡梅納館」是咖啡廳與烘豆體驗區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲招牌「脆脆蜂木拿鐵」（上圖左）和「日光橙果茶」（上圖右）。（圖／記者蔡玟君攝）

「咖啡梅納館」是咖啡廳與烘豆體驗區，空間結合過去碾米廠穀倉氛圍設計，簡約素雅。這裡最推薦的咖啡選擇是「脆脆蜂木拿鐵」，以東山咖啡豆製成咖啡，再放上在地龍眼蜜製成的脆片，隨著攪動讓脆片自然融入咖啡中，喝起來帶有絲絲屬於龍眼蜜的香甜氣。

▲還有每天現做可頌。（圖／記者蔡玟君攝）

若是不喝咖啡，這裡也提供特調系列，如「日光橙果茶」喝得到屬於蘋果的清甜、橙果的清新風味，搭配紅茶別有一番滋味；旅客也可點份每日現做的手工可頌搭配，每天口味隨機，或可吃到卡士達內餡，或是品嚐到覆盆莓內餡的莓香氣。

▲▼也有烘豆體驗區。（圖／記者蔡玟君攝）

十果文創園區為了推廣東山咖啡文化，也推出烘豆體驗，嚴選在地咖啡豆莊園出產的豆子，旅客可先購買喜歡的磅數，並從聞香開始，在專業人員的說明與帶領下，體驗自己烘豆、包裝，最後再帶回家。

▲位於咖啡公路上的知名咖啡莊園「大鋤花間咖啡生態農場」。（圖／記者蔡玟君攝）

業者也推薦除了到十果文創園區外，鄰近的順遊景點，首先當然不能錯過175東山咖啡公路，直接走進咖啡農的莊園中，了解東山咖啡出產過程，部分莊園更變成景觀餐廳，讓人能賞景喝咖啡。

▲烏樹林休閒園區可以體驗搭五分車。（圖／記者蔡玟君攝）

夏季可前往白河區體驗乘坐大王蓮，或到後壁逛《俗女養成記》取景地的菁寮老街，再到烏樹林休閒園區看舊時老糖廠遺留下的鐵道與火車頭，甚至能搭乘五分車。

▲▼冬天可到關子嶺溫泉泡泥漿溫泉、吃甕仔雞。（圖／記者蔡玟君攝）

冬季時，則可前往關子嶺溫泉，大嗑甕仔雞，泡全台唯一的泥漿溫泉，並在山中住一晚，每年秋冬之際也會有「台南關子嶺溫泉美食節活動」，看踩街遊行、光影藝術、參加市集，是當地一大特色。