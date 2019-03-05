南投大人國世界！特色巨型雕塑圍繞　探索全台最美自然美術館

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：好想去全台最美的大自然美術館喔～

文、圖／滿分的旅遊札記

意外闖入南投的大人國世界！王英信美術館座落在草屯的藝術大道上，園區展示超過一百多件特色的巨型雕塑，老師特別將藝術品放置在戶外與大自然結合。欣賞作品時，像是一幅幅擁有生命力的立體畫作。巨型雕塑很是壯觀，讓人覺得驚奇又有趣！走訪王英信美術館，能了解作品背後的小故事。玩拍探索藝術園區，還能眺望遠方的九九峰群唷！

南投好山好水，處處美景好風光。這天南投漫遊，滿分來到王英信美術館。王英信美術館座落在南投草屯藝術大道上，空拍下的王英信美術館是個極佳的風水寶地。四周叢林包圍，入館彷彿走進大自然裡探索。

王英信美術館是南投唯一的私人雕塑美術館，旅人參訪王英信美術館需要先行預約滴。以10人以上為單位，搭配導覽入園參觀。入館每人導覽費用＄150，若未滿10人的朋友，則需採登記併團的方式入園唷!出發前，朋友可先電話預約參觀時間，或是於王英信美術館官方粉專留言唷！

王英信美術館分為室內展區和戶外展區，滿分當天跟著園區主人的導覽先參觀室內展區。王英信老師在創作上早已有成熟的雕塑風格及語彙，作品曾獲得國內外的重要美展獎項，如：日本帝展、日雕展、法國藝術家沙龍展…等。

老師分享著展區的表現形式及創作理念，每件人體雕塑，傳達了當時年代的背景。老師特別用藝術品反映當年的社會型態。仔細瞧，雕塑品也能展現人體的力與美。當然～在聽老師介紹一件件雕塑作品時，滿分才明白，原來每件作品背後都有著小故事，透過老師的導覽，才讓滿分更親近雕塑藝術呢！

美術館內除了王英信老師的作品，也有王雄國老師的雕塑創作。作品曾獲得奇美藝術獎及國內許多美展獎項，屬於新生代的藝術家。與王英信老師的寫實雕塑相較之下，王雄國老師的創作較具寫意風格。兩位老師用不同的表現手法來呈現人體雕塑之美。在造形和線條上，都有相當細膩的工法與美感呈現。每件藝術創作，都是老師們的心血結晶。老師說~創作中所留下的肌理及手痕格外珍貴，因為那代表老師獨有的特色，也是別人模仿不來滴。





王英信美術館室內展區空間不大，僅以老師中小型的雕塑作品為主要展區。接下來~滿分要來參觀王信英美術館戶外展區啦！入口有座正執筆創作的校長塑像，讓滿分想起校園，好像每個學校都會有這麼一座雕塑呢!貪玩的滿分，用借位構圖，彷彿與校長對話。

戶外展區完全就是一座大型森林美術館，草地上陳列了超多大型的雕塑品。而有些作品，在館內也有中小型的版本

不同大小雕塑的呈現，感受與張力也有所不同。坦白說，滿分更喜歡大型雕塑藝術啦！

這個作品讓滿分印象深刻，是刻畫台展三少年。據說是日治時代，最具代表性的三位東洋畫藝術家，把不可能化為可能，用獨特作品，引領的新畫風。王英信老師用破殼而出的雞蛋造型，與三位少年寫生的形象相結合，表現出台展三少年的突破與創新。









好美的藝術作品，讓滿分忍不住再三合影。這件作品名為夏日，表現女孩想擰乾衣角上的水。但老師～特別把三度空間變成四度空間的藝術創作。搭配自然叢林瀑布，更有女孩炎日裡玩水的FU。讓單純的夏日，變的更有畫面和氛圍了呢！

當日南投的天氣特別好，萬里無雲。滿分在王英信大自然美術館裡參觀，抬頭就能眺望遠方的九九峰山群啦!頓時覺得，這些雕塑作品像賦予生命力一般，能與這片美麗的自然淨土對話著。

邊逛邊拍的滿分，發現美術館每個角落都好美。能賞花、看瀑布，跳望山景，還有數不盡的作品。愛拍照的滿分，幾乎每個場景都不想錯過。老師能將作品與大自然結合，滿分覺得好特別！雕塑藝術搭配自然場景，也讓美感更加分。





常言道，作品會說話，這吶喊刻畫的好深刻！搞笑的滿分站在雕塑品旁模仿作品的動作。Kevin說，小人站在巨人前，的確該叫求救呀！旅人們來參觀作品，也能發揮自己的玩拍創意啦！

王英信美術館散發出濃郁的人文藝術氣息。就連地型也非常有特別，空拍園區。滿分覺得這一區好像一座巨型樂器

有人說像鋼琴，滿分卻覺得像一把琵琶。不過，音樂與藝術的關係本就密不可分。漫遊園區，再來點音樂薰陶，更是自在呢！

當天滿分也很榮幸的能參觀老師的工作室，原來大型雕塑作品的製作過程也非常複雜呢！作品創作時，都需要先設計草圖和小模型。看著老師的工作室，想必在設計製作時，一定也要耗費不少心力與時間呢！

哇～好美的耶穌雕塑作品呀！站在耶穌旁邊，感覺有被庇護的感覺。這座耶穌雕塑，臉部表情非常的慈祥。滿分覺得有教化眾生的感覺呢！

我的天呀！！滿分一定是走錯棚啦!總有一股闖入大人國世界的錯覺，這是王英信美術館最具代表性的作品。擁有5公尺高的亨利摩爾紀念頭像，亨利摩爾是英國知名的雕塑家。雖說滿分對於亨利摩爾不太熟悉，但老師能創作出如此大型的作品，的確是相當令人敬佩呢！

亨利摩爾紀念頭像是園區必拍的設計之一，幾乎每個來訪的旅人，都會忍不住多拍幾次。不僅雕塑品巨大，連五觀和神韻都刻畫的好逼真呢！難怪每個旅人來訪，都指名要找亨利摩爾啦！滿分當天在王英信美術館玩拍的好開心，收錄滿滿美術館特色的美圖呀！

王英信美術館打破滿分對於美術館的想像，原來大自然，也能是絕佳的作品展示區。讓單純的藝術作品，結合空間與環境，不僅能增加藝術美感，更賦予作品生命力。第一次在森林裡參觀藝術品覺得收獲很多，也同時感謝老師的導覽和介紹，才知道藝術創作不僅是作品的呈現，也是不斷探索與自我試驗的過程。王英信美術館帶領旅人在山林美景中，一起探索與分享雕塑藝術的美感呀！

王英信美術館

地址： 南投縣草屯鎮雙冬里中正路25號

營業時間：9：00 ～12：00／14：00 ～17：00

服務電話： 049 257 2123