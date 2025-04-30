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「機票狂賣250萬航段」創新高！業者看2025趨勢：報復性旅遊結束

▲易遊網今分享旅遊熱點。（圖／易遊網提供）

▲易遊網今分享國外旅遊熱點，日本不外乎位居第一名。（圖／易遊網提供）

記者彭懷玉／台北報導

不少旅行社業者指出，2024年是台灣人出國旅遊高峰。其中，易遊網今分享，2024年個人機票銷售突破250萬航段，比2019年還多出100萬段，全球訂房營業額超過60億元，創下2000年成立以來的歷史新高。不過業者觀察2025年賣況，無論是機票、團旅或自由行銷售趨緩，象徵報復性旅遊結束，消費回歸理性「精打細算」的現實面。

易遊網總經理陳志豪指出，據網內銷售數據顯示，2024年熱門十大航點依序為東京、大阪、首爾為前三名，再來是香港、曼谷、沖繩、上海、釜山、澳門、福岡，推估由於日韓航點眾多、航班穩定，具備短程飛行優勢，仍為台灣旅客出國首選。

▲易遊網今分享旅遊熱點。（圖／易遊網提供）

▲業者分享2024熱門出國目的地和2025年的潛力航點。（圖／易遊網提供）

2024年成長幅度最高的十大城市，分別為富國島、濟州島、熊本、釜山、清邁、名古屋、沖繩、香港、胡志明市、河內。越南旅遊市場表現最為亮眼，富國島、胡志明市、河內三城進榜，受惠於2023年第三季越南開放電子簽證，申請門檻降低、費用減輕，吸引旅客前往。陳志豪說，新航線富國島在2024年一度成為度假新寵，然而，因富國島航班裁減、運能收縮，熱潮隨之降溫，今年第一季買氣減少約16%，而其他越南城市仍在成長中。

▲易遊網總經理陳志豪,易遊網行銷長侯琪芬。（圖／記者彭懷玉攝）

▲易遊網總經理陳志豪、易遊網行銷長侯琪芬。（圖／記者彭懷玉攝）

易遊網也從2025年第一季機票銷售數據，預測未來潛力航點趨勢，數據顯示，具成長潛能的十大航點依序為濟州島、清州、釜山、大邱、高松、沖繩、首爾、巴黎、米蘭與慕尼黑，其中韓國佔5席，顯示韓國熱度持續升溫。除了相較日本更具價格優勢外，韓流文化帶動的觀光效應也成關鍵推力，朝聖熱門韓劇景點與K-POP熱潮強化旅遊誘因，吸引大量年輕族群關注。

▲易遊網今分享旅遊熱點。（圖／易遊網提供）

▲歐洲機票控制在3萬元以內，讓許多民眾趁優惠時遠赴歐洲旅遊。（圖／易遊網提供）

比較特別的是，陳志豪說，過去民眾覺得歐洲遠而卻步，選擇到較近的日韓旅遊，但日本熱潮不歇，北海道來回機票甚至飆破3萬，但歐洲機票卻能控制在3萬元以內，讓許多民眾趁優惠時遠赴歐洲旅遊。

陳志豪透露，美國總統川普引發的關稅戰，業者也深刻有感，當時川普一宣布關稅調漲，導致團體旅遊掉了30-40%業績，目前有回來一些，而機票也有10%跌幅，但還未回到3月時的盛況。

▲易遊網今分享旅遊熱點。（圖／易遊網提供）

▲2024年熱門十大航點依序為東京、大阪、首爾。（圖／易遊網提供）

針對未來AI趨勢，陳志豪說，因「70%業績來自App」，會在數位體驗上做更多強化，讓消費者用手機就能解決所有旅行問題。因應市場對於自由行的強勁需求，包括機票系統推出「低價訂閱」功能，即時提醒理想票價，讓消費者不錯過最佳買機票時機；同時領先台灣OTA推出「機票智慧組合」新功能，來回機票可搭配不同航空公司，比如去程在無行李時購買廉價航空，回程因多了戰利品，選擇行李費包含在內的傳統航空，一次解決查價痛點、擴增票價彈性。

訂房系統則導入「延後付款」機制，類似Booking.com可先訂房、後付款的功能，在特定日期前能免費取消，且不佔用信用卡額度、無隱藏費用，上線以來使用率已達55%。此外，「親子搜尋引擎」的優化改版有助於親子客群精準找房，清楚掌握孩童入住政策，大幅提升搜尋效率。

關鍵字： 旅行社 出國旅遊 出境旅遊 出國 易遊網

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