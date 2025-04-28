有2個「2」送A5和牛！王品向辣推身分證優惠　中1個免費吃干貝

▲王品集團旗下「向辣麻辣鍋吃到飽」也推出身分證對對碰。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下「向辣麻辣鍋吃到飽」也推出身分證對對碰，5月3日至5月30日，對中1個「2」送日本生食級干貝6顆，有2個「2」就送日本極奢A5和牛1份。

「嚮辣」是王品集團2022年推出的麻辣鍋吃到飽品牌，日前改名「向辣」後，品牌定位轉為追求熱情氛圍，同時更新菜單，主打798元就能享有澳洲和牛與多款海鮮吃到飽，另外新增好拍甜點「辣妹文字燒」、大苑子聯名口味冰沙。

「向辣」5月5日起至5月30日推出對對碰活動，凡點兩客798元以上套餐，秀出身分證字號有1個「2」，送日本生食級干貝6顆，有2個「2」就送日本極奢A5和牛1份。

▲「Oh my! 原燒」新推出「牛舌饗宴」，內含浪漫的牛舌玫瑰花和蔥鹽牛舌。（圖／王品提供）

「Oh my! 原燒」新推出「牛舌饗宴」，內含浪漫的牛舌玫瑰花和蔥鹽牛舌，5月2日至6月30日，消費任一款價位套餐，就能用299元加購。其中台中西屯家樂福店是全台唯一設有日式自助吧門市，包括薑燒洋蔥豬飯、巧達海鮮濃湯、焦糖牛肉吐司等多達50道菜色都能吃到飽，還有限時限量的驚喜甜點。

▲薄多義全新推出「挽肉と麵」。（圖／薄多義提供）

另外，義式餐飲品牌「薄多義」以日本特色為主題，將挽肉、秋刀魚跟咖哩等元素融合義式烹調手法，推出3款和風義式料理，分別是「挽肉と麵」、「秋刀魚菠菜青醬義大利麵」、「南洋風味雞腿皮烤飯」，慶祝新品上市，觀看指定影片並留言最想吃哪一道和風拿手好菜，即可於5月份每周二享第2件半價（服務費以原價計算）。

▲南洋風味雞腿皮烤飯。（圖／薄多義提供）

挽肉と麵有著堆疊成富士山狀的現刨帕馬森起司，搭配緊實又帶有Q度的漢堡肉排，淋上主廚調製紅酒醬汁，視覺跟味覺上都讓人十分驚艷；秋刀魚菠菜青醬義大利麵以菠菜醬汁基底結合羅勒，配上細緻的魚肉，還可以選擇紫蘇口味；南洋風味雞腿皮烤飯使用薄多義最受歡迎的招牌披薩餅皮，將香米、南洋香料、油蔥酥與多汁鮮嫩的鹽焗去骨雞腿包覆起來，並以義式披薩窯燒製，再佐以辛辣香濃的咖喱醬。