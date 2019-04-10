2019米其林5家新入榜！　「隱藏版」台南擔仔麵成最大亮點

▲華西街台南擔仔麵原本沒有在名單中，成為頒獎典禮中的大亮點。（圖／記者季相儒攝）

記者胡順惠／台北報導

第二屆《台北米其林指南 2019》名單今（10）日上午出爐，總共127家餐廳進入小紅本榮耀，其中的24間餐廳成功摘星，整場頒獎典禮的最大亮點就是新進榜的5家餐廳，類別相當多元，從日式料理到台菜都進榜，包含鮨天本、logy、山海樓、Impromptu by Paul Lee及台南擔仔麵，讓品嚐過世界各地米其林的李昂都直呼「嚇一跳」。

台式料理「台南擔仔麵」

坐落台北市華西街從路邊攤起家，走過50年歲月，創造出台式海鮮超卓口味「台南擔仔麵」，首奪2019年台北《米其林指南》一星，以琳瑯滿目的生猛海鮮、獨家烹調祕技，超越五星級的佳餚珍饈，被稱「華西街裡的凡爾賽宮」，老顧客到這必吃的就是海鮮料理，是台南擔仔麵風靡海內外饕客的鐵證。

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日本料理餐廳「鮨天本」

首度入榜就摘下二星，不過因為店裡吧台座位僅有十個而一位難求，今天剛好有客人預約，無法前來參加頒獎典禮，相當可惜。據了解，鮨天本在日式料理界本來就擁有超高知名度，從開幕以來經常一位難求，訂位已訂到2020年，鮨天本壽司手法結合了福岡流與江戶前的手法，讓客人在品嘗過程中不停轉換味覺，感受食材之間堆疊出的細膩層次。

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▲大腹握壽司。（圖／曾傑森提供）

亞洲風味餐廳「logy」

logy首度入榜摘下一星，是東京米其林二星、2019亞洲50大排名第5的Florilege餐廳主廚川手寬康在台北開設的姐妹店，2018年11月開幕，是目前開幕最短時間就摘星餐廳。川手寬康從2018年來台開設，與副主廚田原諒悟開始走訪台灣各地尋找食材，先後參觀台灣中部可可與葡萄園，也到了台灣東部探索食材，像是永福野店的手工海鹽、自然農法農場等，而這些台灣風土也以各種不同的姿態出現在料理之中。

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▲運用台灣各地食材做基底，竹地雞雞胸鮮嫩多汁。（圖／網友joyce提供）

台式料理「山海樓」

山海樓以傳承手工宴席菜為主軸，努力傳達台菜精神與理念，傳承1930年代蓬萊閣的精神，用台灣山珍海味做出記憶中的老味道。招牌菜山海豪華拼盤，內含人蔘豬心、甘蔗燻雞、手工現灌香腸、肝花、三色蛋中卷及達那滷鮑魚等傳統台菜料理，裝在充滿復刻美感的餐具器皿上，完整展現出台灣人宴客時的氣派與熱情。

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▲招牌菜山海豪華拼盤。（圖／山海樓提供）

板前創意料理「Impromptu by Paul Lee」

Impromptu by Paul Lee以即興IMPROMPTU、不受菜單形式、料理手法約束為主要風格，名揚好萊塢、米其林一星PATINA餐廳前主廚—李皞在晶華店B1所開設的餐廳，提供的不是法式菜、不是美國菜，更不是台菜，而是融合法式、美式、台式，甚至是越南式的當代料理。

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▲用調酒搭配餐點，玩出新風味 。（圖／記者黃士原攝）