大阪飯店引進「自動洗澡機」體驗！20分鐘洗完　還能用桑拿

▲▼大阪飯店業者引進自動洗澡機體驗。（圖／株式会社リゾートライフ提供）

▲有大阪飯店業者引進自動洗澡機讓旅客能實際體驗。（圖／株式会社リゾートライフ提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

今年大阪萬博掀起全球網友討論的「自動洗澡機」，現在有大阪飯店業者真的引進，讓旅客能實際體驗。從放水、入浴到全身烘乾只要20分鐘就完成，必須要事先上網預約

位於道頓堀的飯店業者「道頓堀Crystal Ⅲ」（道頓堀クリスタルホテルⅢ）距離日本橋車站走路約10分鐘。業者於12月中旬引進備受海內外網友討論的「自動洗澡機」，並採預約制。

▲▼大阪飯店業者引進自動洗澡機體驗。（圖／翻攝自預約官網）

▲▼大阪飯店業者推出自動洗澡機體驗專案，還能使用桑拿，並提供沙發躺椅能看電視休息。（圖／翻攝自預約官網）

▲▼大阪飯店業者引進自動洗澡機體驗。（圖／翻攝自預約官網）

結合自動洗澡機與桑拿，業者推出1小時30分鐘使用專案，2人以上即可預約，專案價1萬8000日圓起（約新台幣3615元），採網路預約制。其中自動洗澡機從放水、入浴到全身烘乾體驗時間約20分鐘，現場設有教學影片。

▲▼大阪飯店業者引進自動洗澡機體驗。（圖／株式会社リゾートライフ提供）

▲不僅能單純預約體驗，業者更推出住房專案。

使用完洗澡機還可享受90度桑拿房，但旅客需自行攜帶泳衣，11歲以下小孩無法使用。飯店業者除了純體驗的專案外，還有「自動洗澡機住房專案」。

