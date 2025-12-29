搶年菜商機　耐斯王子大飯店宴會廳推五星大菜外帶

▲▼耐斯王子大飯店推出年菜外帶料理。（圖／耐斯王子大飯店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

耐斯王子大飯店阿里山宴會廳斥資千萬元，視聽設備再升級，擁有雲嘉地區規模最豪華環景LED數位電視牆，目前適逢尾牙春酒宴旺季，成為最熱門宴客首選，澎派料理加上氣派場地，保證讓賓主盡歡。隨著農曆春節即將來臨，阿里山宴會廳及萬國百匯除夕宴均已客滿，歡迎大家選擇年菜外帶料理，讓婆婆媽媽不須忙碌，就可以在家團圓輕鬆品嘗美味五星料理。

歲末年初，又到了公司行號尾牙春酒宴旺季，感謝員工一整年的辛勞就靠這一場最盛大的豐盛晚宴。耐斯王子大飯店五樓阿里山宴會廳即日起推出《旺年奔騰》尾牙春酒專案，硬體設備再升級，挑高七米空間裡，繼打造450吋、350吋雙螢幕LED數位電視牆外，今年再投入各兩幅250吋及220吋電視牆，環景效果震撼全場，聲光效果驚人，至多可容納70桌，非常適合大型晚宴舉行。豪華場地再搭配五星主廚精湛手藝，保證讓賓主留下滿滿回憶，讚不絕口。

餐飲服務處總監高錦能強調，尾牙春酒專案日期為即日起至115年3月31日止，中式桌席起桌價8,800元至12,800元/桌，除每桌贈送愛之味分解茶/麥仔茶外，消費滿10萬元，即贈送一張精緻客房住宿券，滿15萬元送2張住宿券，以此類推；凡訂宴滿20桌以上，再加贈卡拉OK設備，讓您輕鬆辦尾牙，連抽獎品都為您準備好了，氣派又大方。

阿里山宴會廳主廚王志華表示，尾牙春酒食材講究澎派大氣，今年選用的料理有鮑魚、大蝦、魚翅、龍虎斑、蒲燒鰻、花膠雞等入菜，料理過程繁複，每一套桌席都由他精心監製掌控，CP值爆表，保證讓老闆賺了面子，賓客吃得滿意。

此外，儘管距離農曆春節期間還有一段時間，但五樓阿里山宴會廳及七樓萬國百匯除夕宴均已客滿，阿華主廚也特別推薦五星《年菜外賣》禮盒，馬舞春風福滿門、香茅檸檬海虎蝦、魚翅遼參滿罈香、鴻運當頭手扒雞、京蔥甘露龍虎斑、港式臘味荷葉飯、干碟風沙豬棒骨、神馬攏賀流沙包….七道料理含一道價值4,390元的佛跳牆，再加上1道甜點，10人份只要11,888元，就能讓家人輕鬆在家圍爐團聚，品嘗五星級主廚掌杓料理美味。尾牙春酒及年菜外賣即日開放預訂，訂席專線：05-3107706，歡迎您來電訂席。詳細優惠內容依官網為主。