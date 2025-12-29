ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
大茗推「頑童MJ116」應援飲料、紙杯　加碼抽演唱會門票

▲▼大茗應援頑童。（圖／大茗提供）

▲大茗應援頑童推出限定紙杯、店裝、飲品。（圖／大茗提供）

記者蕭筠／台北報導

「頑童MJ116」將在明年1月31日、2月1日於台中洲際舉辦《OGS》演唱會，手搖飲「大茗」即日起推出頑童主打單曲《OGS》應援飲品、紙杯，只在限定門市販售。

▲▼大茗應援頑童。（圖／大茗提供）

▲應援頑童飲料杯以黑色系為主。

▲▼大茗應援頑童。（圖／大茗提供）

▲應援店皆換上應援店裝。

大茗即日起至明年2月1日推出頑童應援飲品「冬瓜蕎麥老鄉茶系列」，包括「冬瓜蕎麥老鄉茶」及「冬瓜蕎麥老鄉拿鐵」2款，並打造限定應援飲料杯，以黑色系杯身搭配大茗酪梨吉祥物，再印上Chilling like a OGS等字樣。販售的應援店包括台中區全門市、台北通化店、新竹城隍店、台南中正店、高雄至聖店。

另外，大茗官方Threads也舉辦抽獎活動，即日起至明年1月11日凡於門市消費滿2杯飲品，並於置頂活動貼文下方留言完成指定任務，即有機會抽中「頑童演唱會2月1日雙人票」，共抽出2組，詳細活動資訊依官方公告為準。

▲▼老賴茶棧推出4款草莓新品。（圖／老賴茶棧提供）

▲老賴茶棧推出4款草莓新品。（圖／老賴茶棧提供）

老賴茶棧近日迎來草莓季，以新鮮草莓搭配不同茶底、奶蓋打造4款草莓新品，其中「烤糖奶蓋草莓紅（售價80元）」、「烤糖奶蓋草莓奶綠（售價90元）」分別選用經典老賴紅茶、茉翠香綠搭配新鮮草莓果粒，頂層再加上金黃烤糖脆片、綿密奶蓋。

業者推薦可選擇直接品嚐烤糖脆片的焦甜香脆，或敲碎後混合海鹽奶蓋與草莓果粒一起享用，一次就能擁有「喝+咬」雙重口感。

另外，業者還推出新鮮草莓果粒搭配冷香青茶、茉翠香綠奶茶的「草莓青茶（售價75元）」、「草莓奶綠（售價80元）」。即日起至老賴茶棧全台門市購買草莓系列任2杯飲品即送「莓果香調香水」1個，送完為止。

關鍵字： 美食情報 美食雲 頑童MJ116 大茗 老賴茶棧

