新北內洞遊樂區明年2月起「停車要收費」1小時30元　滿月圓將跟進

▲內洞國家森林遊樂區。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

明年2月起，新北內洞國家森林遊樂區停車場將實施收費。林業保育署新竹分署今宣布，為提升遊客停車體驗與管理效率，內洞停車場前1小時收費30元，從第2小時起，每小時收費20元；滿月圓國家森林遊樂區停車場的收費時間與費率將另行公告。

▲內洞國家森林遊樂區停車場將自2026年2月起開始收費。（圖／林業保育署新竹分署提供）



新竹分署宣布，內洞國家森林遊樂區停車場將自2026年2月起開始收費，收費時間為平日上午7點至下午6點，假日則從上午6點至下午6點。前1小時收費30元，從第2小時起，每小時收費20元，每日最高收費100元。滿月圓國家森林遊樂區停車場的收費時間與費率將另行公告，並會在啟用前公布。

▲滿月圓國家森林遊樂區停車場。（圖／林業保育署新竹分署提供）



新竹分署指出，此舉是為了提供遊客更舒適的環境，並增加車輛停車周轉率及使用者付費觀念，經過空間整體規劃，並加設電子收費系統後，以收費方式進行管理。

內洞國家森林遊樂區位於新北市烏來區，壯麗的瀑布景觀及充沛負離子享譽盛名，加上人工柳杉與天然闊葉林，造就出一處依山傍水的蕨類樂園。滿月圓國家森林遊樂區位於新北市三峽區，擁有瀑布、豐富的鳥類、兩棲類、蝴蝶生態及健行步道，是北台灣賞楓的最佳場所。

停車場的具體收費資訊與公告，將會在兩個遊樂區的停車場現場公布，並會在正式實施時在台灣山林悠遊網上更新。若有任何問題，民眾可聯絡內洞、滿月圓國家森林遊樂區或新竹分署查詢。