基隆40年「華星牛排館」人力短缺　明年元旦起暫時歇業

記者黃士原／台北報導

基隆老字號牛排「華星牛排館」由於人力不足，今日下午在官方臉書粉專宣布，明年元旦起暫時歇業。

位於基隆愛三路的華星牛排館，是當地的老牌西餐廳，陪伴基隆人已有40多個年頭，除了供應美國、澳洲、紐西蘭牛排外，還有德國豬腳、帶骨豬排、雞腿、比目魚、羊肩等排餐，價格950元至1580元。

雖然華星牛排館是老字號品牌，仍敵不過缺工。業者今日下午公告「因近期人力不足，無法維持一貫品質，2026年1月1日起暫時歇業」。消息傳出後，當地人驚呼「OMG...無法接受」、「我最喜歡的牛排店～滿滿的回憶～可惜了」、「全家人的愛店」，還有人說「還想說要找時間去吃，結果要暫時歇業」。

另外，「牛室炙燒牛排」創立至今已7年，以親民價格、豐富自助吧及多種排餐可選，成功打出知名度，更曾被60萬YouTuber Joeman在「Joe是要對決」中，評為「329元平價吃到飽代表」。然而，林口長庚店與板橋府中店已於上周結束營業，引發粉絲震驚與不捨，直呼「要結束營業了嗎？」、「又被我們吃倒了」。