以愛麗絲夢遊仙境發想　Daimon‧犇廚魔館用餐分三個體驗區



▲Daimon‧犇 廚魔鐵板用餐區。(圖／犇鐵板燒提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

由香港明星主廚梁經倫(Alvin Leung)、人稱廚魔，由他與美國DBUB集團及台灣知名鐵板燒品牌「犇」合作的中餐廳「Daimon‧犇 廚魔館」，4月開始試賣中，最特別的是客人用餐會分別在三個不同地區、有著不同的體驗。

人稱廚魔梁經倫(Alvin Leung)多年前在香港中環開了第一家餐廳Bo Inosaki後，創造出自己獨特的料理理念「極致中餐」(X-treme Chinese Cuisine)，而另一代表作Bo Innovation從2014年到至今，連續獲得米其林指南三星的榮耀。今年4月，台北店取名為Daimon‧犇 廚魔館，與犇鐵板燒攜手合作，獨家進駐微風南山1樓，占地96坪、共46個座位。即日起開始試營運。





▲酒吧區。





▲甜點區。

廚魔給台北店的設定是「Fashionable Dining」，緣由本身的狂野創意風格，以及台灣豐富的味覺底蘊，開發出西餐為主體的台味表現體驗。現場環境以「愛麗絲夢遊仙境」為發想，將環境分為三個體驗區域。

第一區：新奇驚豔的西式前菜酒吧區，伴隨繽紛的各道小食，賓客們可以搭配同樣精彩愜意的雞尾酒，開始當晚的享受。

第二區：緊接會轉場進入創意鐵板燒區，以鐵板燒的形式，由主廚當面服務每位賓客，當面觀賞頂級食材和細心料理的豪華體驗。

第三區：主菜結束後會進入奇幻溫暖的甜點區，由主廚現場製作賓客的甜點，完成菜單故事的不同場景。





▲豪野鴨湯佐薑汁腐乳、土鳳梨鴨肝馬卡龍。



▲日本鹿兒島肋眼和牛A5。



西餐為主體的台味表現體驗菜單中，澄清宜蘭豪野鴨湯佐薑汁腐乳泡沫的創作想法來自於台灣薑母鴨，主廚使用宜蘭豪野鴨燉煮的高湯，並且用澄清手法進行處理，表層加入腐乳醬牛奶泡沫提鮮，底層加入老姜珍珠增加風味，讓用餐添加樂趣。日本鹿兒島肋眼和牛A5是主菜其中一個加價選項，等級選用的油脂比例最高的A5等級，豐富的和牛在鐵板上滋滋作響，搭配自製的乾牡蠣及新鮮生蠔調製成蠔油牛肉醬汁，配菜搭配台灣特色食材龍鬚菜。



Daimon‧犇 廚魔館

訂位專線：02-6617-0280

餐廳地址：台北市信義區松仁路100號1樓 (微風南山Delicacy)

餐廳營業時間：(試營運期間)週一到週日 18:00-23:00 (最後點餐21:00)