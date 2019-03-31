信義區吃貨們快看過來　這4家美食餐廳都在4月新進駐統一時代



▲吃貨們快看過來，這4家美食餐廳都在4月新進駐統一時代。(圖／合成圖)



記者黃士原／台北報導

京都起家的餃子の王將在宣布台北1號店將在4月27日正式開幕後，展店地點是在台北統一時代百貨B2的美食街，而除了餃子の王將之外，台北統一時代還引進了雞三和、Lady nara與NARA Thai Cuisine，都將在4月陸續開幕。



▲日本每日賣出200萬顆餃子的中華料理連鎖店「餃子の王將」。(圖／黃士原攝影)

餃子の王將

台北1號店的概念為「將對日本人來說視為家常菜的王將料理更提升進化，提供愜意並具特別感的空間，對日本人或台灣人來說皆為耳目一新的店」。王將餐飲於2016年開始，除了日本人原本對「餃子的王將」存有日常飲食的既定形象外，也針對女性為目標展開了全新概念店「GYOZA OHSHO」，2019年3月在東京銀座開幕，並且於也將把這型態運用於台北1號店，預計4月27日開幕。



▲Lady nara起源於創辦人旅居世界各地的生活經歷，將泰國料理手法融合在全球的特色料理中。(圖／金田餐飲提供）

Lady nara

泰國人氣餐廳、將用餐環境打造成像是置身在大自然多彩花園中的Lady nara即將登台，台灣首店、同時也是海外首將於4月29日進駐統一台北統一時代3樓，除了多達40道的新泰食鹹食料理之外，同時也會供應道地泰式下午茶。

Lady nara起源於創辦人旅居世界各地的生活經歷，將泰國料理手法融合在全球的特色料理中，打破傳統泰食文化，在曼谷掀起一股新泰食風潮，多達40多道的新泰食鹹食料理為Lady nara的主力餐點。



▲NARA椰子芯打拋雞。(圖／金田餐飲提供)

NARA Thai Cuisine

泰國料理NARA Thai Cuisine同樣也將進駐台北統一時代的7樓，預計4月17日開幕。台灣由泰籍行政主廚Uem努姨長期駐店監督餐點品質，Uem努姨擁有二十五年的泰國料理資歷，曾於泰國晶華酒店和文華東方酒店擔任行政主廚，並在泰國廚藝協會舉辦之泰國料理廚藝比賽榮獲金牌。

NARA Thai Cuisine創立於2004年，是許多人遊泰必訪的泰國料理餐廳，從泰國家常菜主體中變化出風情萬種的精緻菜色，台灣分店除生鮮類以外，其它均使用與泰國本店相同的食材及香料，不用拜訪曼谷就能體驗到經典的泰式美味。



▲雞三和最高人氣的就是親子丼。(圖／微風集團提供)

雞三和

來自名古屋市中村曲菊井町的雞三和親子丼，是一家擁有近120年歷史的老店，在日本擁有80間的店鋪，4月1日進駐統一時代百貨美食街。雞三和百年來專精於雞肉，從雞肉的生產到加工到販賣，一條龍的作業及管理，商品以外帶便當、炸雞、串燒、親子丼飯販賣為主，而登陸台灣，雞三和堅持使用可以生吃的雞蛋，配上從日本所帶來之秘傳醬汁所製作而成的親子丼。