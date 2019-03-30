高雄人氣生活商場MLD台鋁進駐微風南山　還帶來3家新餐廳



▲étage 15 ENJOY TABLE餐廳橫跨中餐、西餐、點心領域。（圖／微風集團提供)



記者黃士原／台北報導



高雄超人氣商場「MLD台鋁」即將於4月1日進駐微風南山艾妥列4樓，而且除了MLD台鋁之外，集團還一口氣新帶來3家餐廳品牌，分別是étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒，悅品擺酒則是為悅品中餐所打造粵菜全新品牌，結合傳統與創新演繹香港經典文化。

étage 15 ENJOY TABLE餐廳橫跨中餐、西餐、點心領域，選用新鮮當季食材入菜，融合中西方食材與烹調手法，只為讓用餐變成生活中最享受的事，更特別的是，étage 15 ENJOY TABLE的餐點都沒有名字，因為食材就是每道餐點最原始最美麗的名字。





▲台灣鹹豬腳加入丁香、八角、月桂葉煮熟，接著油炸後讓豬腳成色，再進烤箱逼出多餘油脂。（圖／微風集團提供）

悅品飲茶是南台灣第一最強港式飲茶，顛覆傳統打造全新飲茶空間，箬竹色空間搭配港式地磚，搭配古銅色金屬鳥籠吊燈，呈現香港茶餐廳的悠閒氛圍，落地窗可近距離眺望101大樓與空中花園，白天綠意盡收眼底，夜晚感受城市夜景。主廚每日手工製餡、揉麵、包餡，更帶著睽違五年的悅品傳奇茶點「針孔蝦餃皇」於微風南山強勢回歸。





▲悅品飲茶以鹹蛋黃與奶油調製而成的流沙。（圖／微風集團提供應)



悅品擺酒為悅品中餐所打造粵菜全新品牌，結合傳統與創新演繹香港經典文化，擺酒在香港原指大規模酒樓宴客，眾賓客一起喝大酒、吃大菜，悅品中餐禮聘粵菜主廚，將傳統粵菜料理結合健康烹調方式，創新呈現粵菜料理的精緻以及食材的本味。悅品擺酒另一特色，就是使用紹興酒與悅品自製烏梅汁調和而成的開胃酒。





▲悅品擺酒為悅品中餐所打造粵菜全新品牌，結合傳統與創新演繹香港經典文化。（圖／微風集團提供)

三間人氣品牌為了歡慶首度進駐微風南山，推出開幕慶優惠活動，首週4月1日至4月7日推出明星餐點買一送一（每日限量，送完為止）！4月11日至5月5日持南山廣場卡於微風南山單筆消費滿3,000元可至微風南山贈獎處兌換500元品牌抵用券1張！（數量有限，送完為止。）