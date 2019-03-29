再等一個月　餃子の王將台北1號店4/27正式開幕



▲日本每日賣出200萬顆餃子的中華料理連鎖店「餃子の王將」。(圖／黃士原攝影)



記者黃士原／台北報導

京都起家的餃子の王將在宣布台北1號店將在4月27日正式開幕後，展店地點是在統一時代百貨B2的美食街，未來信義區上班族用餐又有新選擇了，而台北地區喜歡餃子の王將的朋友再等一下就能吃到。

台北1號店的概念為「將對日本人來說視為家常菜的王將料理更提升進化，提供愜意並具特別感的空間，對日本人或台灣人來說皆為耳目一新的店」。王將餐飲於2016年開始，除了日本人原本對「餃子的王將」存有日常飲食的既定形象外，也針對女性為目標展開了全新概念店「GYOZA OHSHO」，2019年3月在東京銀座開幕，並且於也將把這型態運用於台北1號店。



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▲餃子の王將台北1號店4/27正式開幕，圖為3D預想圖。（圖／王將餐飲提供)





▲乾燒蝦仁（加起司）。（圖／王將餐飲提供)



王將餐飲表示，雖說南部以外開店的邀請為數居多，但為了優先保持品質的安定性，並不急著拓點，這次在台南設置了新的中央廚房，就算大量生產品質也非常安定，成功開發在熱帶氣候的台灣也能確保品質安定的冷凍技術，保存餃子原汁原味的好味道。王將餐飲表示，在台北拓點是當時入台灣市場的願念，在最好的狀態下開展店鋪，日後也為了持續傳遞不變的好味道。

餃子の王將統一時代店

地址：台北市信義區忠孝東路5段8號B2F

電話：02-2723-7170

