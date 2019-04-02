名廚快閃餐廳Chefs Club Taipei開幕　法國廚神社卡斯親自站台



▲名廚快閃餐廳Chefs Club Taipei開幕，法國廚神社卡斯(右四)親自站台。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

紐約的人氣餐廳Chefs Club將於4月4日正式進駐微風信義47樓，這是Chefs Club全球第3家分店，也是海外第一家。而在4月2日的開幕記者中，法國廚神Alain Ducasse、印度名廚Gaggan Anand美國名廚Matthew Kirkley特地來到台北為Chefs Club Taipei開幕站台。

其中有法國廚神之稱的Alain Ducasse，台北是一個美麗且熱情的城市，多樣化且豐富的特色食材，也激發他許多創作的靈感，一直以來強調「Locally -Global」在地全球化，本次也會帶著弟子與團隊親自探索台北這個美麗的都市，希望透過實際走訪接觸在地食材，並且了解台灣顧客的喜好。





▲法國廚神社卡斯親自站台。（圖／記者黃士原攝）

來自紐約，主打「不用環遊世界就能摘星」概念，邀請全球榮獲米其林殊榮的主廚來此客座快閃的超高人氣餐廳「Chefs Club」。在2019年，首度進軍亞洲市場，更以台北為首站，進駐都市中心的微風信義47樓，替全台灣熱愛美食的消費者，打造全新的「Chefs Club Taipei」。

Chefs Club 2012年創立於美國亞斯本，而後有在紐約開設分店，而台灣的Chefs Club將是第三家店，而且是海外首間分店。至於為何會創立沒有固定主廚的餐廳呢？Chefs Club創辦人Stephane De Baets表示，全世界各地都有美食、米其林餐廳，但一個人沒有辦法一直旅行各國去享用這些美食，那如果都是邀請這些主廚到一個固定的地方，那大家不用環遊世界也能吃到各種主廚的料理，因此Stephane De Baets在2012年創立了Chefs Club。





▲Chefs Club Taipei主餐廳區。

Chefs Club Taipei首位客座主廚將由「Alain Ducasse」的得意門生Wilfrid Hocquet於4月4日到5月初來台客座，Wilfrid Hocquet在法國為 Alain Ducasse 的不同餐廳工作長達 8 年之久，而他也曾在在紐約米其林主廚 Daniel Boulud 餐廳擔任主廚。今年 Wilfrid Hocquet 也預計將據點移往泰國曼谷開設新餐廳「Blue by Alain Ducasse」。4月6日起開放提前預約。至於下一位的客座主廚，Chefs Club Taipei目前正在努力洽談中。





▲北海道帝王蟹、蕃茄凍、奧賽嘉魚子醬。





▲金目鯛、海蘆筍、昆布。





▲日本A5伊藤和牛、姬松茸、馬告胡椒醬汁。



位於微風信義的Chefs Club Taipei，強調打破廚師與客人之間的疆界，空間規劃分為4大區域，包括主餐廳共100個座位、開放式廚房工作台、廚師工作室與私人用餐區，開放式廚房工作台可以看到主廚烹調的過程，與主廚也能更密切的互動。

另外，Chefs Club Taipei獨步全球特別新增兩大專區，一是打造品酒區讓喜愛高級名酒的饕客們享受著迷人的微醺空間，另一個是於戶外增設60席用餐空間，讓來賓們白天能鳥瞰整個信義都會區，夜晚則是被台北夜色與星光包覆著享用美食。

Chefs Club Taipei

地點：台北市信義區忠孝東路五段68號47樓（微風信義）

時間：週一至週日 18:00～22:00

電話：02-2723-9696