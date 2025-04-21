暑假衝「沖繩最新恐龍樂園」4日免3萬　台中1泊1食2.3折

▲越南芽莊蠶島。（圖／五福旅遊提供）



記者彭懷玉／綜合報導

「2025ATTA台中國際旅展」將於4月25日至28日在台中國際展覽館開跑，五福旅遊祭出第二人最高減1萬元、韓國5日遊只要16,900元起，歌詩達莎倫娜號同房第三人0元，同時也能在線上旅展搶到優惠。而國內飯店也推出線上旅展，三人一泊一食住宿券約2.3折起。

▲歌詩達莎倫娜號。（圖／五福旅遊提供）



五福旅遊

搶攻暑假出國熱潮，沖繩4日28,800元起，旅展第二人減5,000元，住2晚海邊飯店，安排到7月新開幕的JUNGLIA侏儸紀恐龍樂園、美麗海水族館。除了親子旅遊，關西四都5日行19,999元起，旅展第二人再減3,000元，暢遊京都、神戶、大阪、奈良等城市。

▲沖繩JUNGLIA叢林樂園將於7月25日全新開幕。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）



台中已有直飛韓國、越南富國島、普吉島等直飛航線，其中，台中飛首爾玩月尾島海鷗船、愛寶樂園5日20,900元起，旅展第二人減3,000元。台中飛富國島玩6日30,000元起，旅展第二人減3,000元，全程四星酒店且不進購物站。澳門機加酒3日行程搭乘星宇航空，贈送網卡、早餐、摩天輪門票，最低8,988元起，旅展第二人再減2,000元。台中直飛普吉島6日25,900元起，旅展第二人減3,000元，含2晚VILLA、3晚五星住宿，享受泰式精油SPA，並前往珊瑚島、攀牙灣等景點。

▲泰國普吉島熱門景點攀牙灣。（圖／五福旅遊提供）



近期熱門的釜山、濟州行程最低不到2萬元，旅展第二人再減3,000元。縱情釜蔚5日16,900元起，安排海岸膠囊列車、松島天空步道、白險灘文化村。濟州小旅行5日17,000元起，安排走訪韓劇《苦盡柑來遇見你》中取景地，包含城山日出峰、漢拏山等景點。

▲濟州島城山日出峰是人氣韓劇《苦盡柑來遇見你》取景地。（圖／五福旅遊提供）



台中日月千禧酒店

不只即將登場的台中國際旅展買得到，台中日月千禧酒店即日起至4月28日也推出線上旅展，餐券約7.6折起，雙人一泊一食住宿券約3.8折、三人一泊一食住宿券約下殺2.3折。

▲日月客房。（圖／日月千禧提供）



住宿券主打商品「驚禧假期一泊一食」，憑券雙人平日入住日月客房乙房乙晚僅需5,300元（原價13,860元），約3.8折，且贈饗樂全日餐廳自助百匯早餐兩客。

▲豪華家庭房。（圖／日月千禧提供）



此外，「樂禧同遊一泊一食住宿券」專為一家三口設計，除了可於平日周日至周四入住16坪、配置兩大床的豪華家庭房乙房乙晚，還贈饗樂全日餐廳自助百匯早餐三客，每張6,199元，原價26,565元，約2.3折。

▲苗栗享沐時光度假飯店也推出台中國際旅展優惠。（圖／記者彭懷玉攝）



享沐時光莊園渡假酒店

緊鄰台中的享沐時光莊園渡假酒店，台中國際旅展祭出雅緻雙人房4,988元優惠（原價9,680元）；和洋或日式客房7,988元，原價14,080元，折數幾乎砍半，均包含羿日自助式早餐。

▲苗栗享沐時光度假飯店大眾池。（圖／記者彭懷玉攝）



若想單純泡湯，也有享湯享食券，兩人泡露天風呂或裸湯風呂，再加鴛鴦鍋物雙人套餐，原價3,378元，旅展優惠價2,488元一套；雙人泡獨立湯屋，含鴛鴦鍋物雙人套餐，原價一套4,578元，旅展現場3,488元。此外，露天風呂或裸湯風呂泡湯券均有買10張送3張優惠，一組6,000元，省下1,800元。以上優惠僅限台中旅展限定。

▲鴛鴦鍋物雙人套餐。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，享沐時光提供苗栗高鐵或苑裡火車站至飯店的免費接駁，採定點定時，民眾訂房時可向櫃檯預約。