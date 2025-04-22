▲位於台南梅嶺的景美是吉景觀餐廳可以飽覽綿延山景。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

出門玩想要用餐、賞景一次滿足，景觀餐廳就是最好選擇。位於台南梅嶺的「景美是吉」，以地利之便打造一處能飽覽綿延群山的景觀餐廳，並使用在地食材製作餐點，天氣好時，不僅能遠眺北門地區海上風光，冬季時更能飽覽雲海，宛如置身仙境。

▲▼景美是吉景觀餐廳戶外空間。（圖／記者蔡玟君攝）

▲室內臨窗座位同樣能欣賞山林綠意（圖／記者蔡玟君攝）

景美是吉景觀咖啡餐廳於2022年開幕，黃老闆娘與合夥人結合各自專長，共同打造這處秘境餐廳。與梅嶺其他景觀餐廳最大差異在於，這裡並沒有任何建築物遮擋，無論坐在室內或戶外用餐區，都能飽覽180度無敵山景。

▲▼業者以在地食材設計一系列簡餐選擇。上圖右為「梅醬烤雞腿」，左為「法式豬腿排」。（圖／記者蔡玟君攝）

業者也表示，若天氣好時，不僅可以遠眺北門地區海景，當夕陽時分，橘紅落日為山林染上金黃色彩，產生另一種魔幻感，更是推薦賞景時刻；冬季時在餐廳還有機會捕捉夢幻雲海，四季皆有不同魅力。

▲還有「天空之心」戶外打卡點。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，餐廳運用在地食材打造一系列特色料理，如「梅醬烤雞腿」就以在地產的梅子入菜，做成醬汁搭配，還有「法式豬腿排」也推薦必點，搭配豐盛小菜與水果、湯品，讓人能吃得超過癮。旅客也需注意的是，餐廳只在午餐和晚餐時段提供簡餐，在下午茶時段提供點心套餐或炸物點心，但不提供簡餐。

▲台南最新「快雲時晴覺味食飲景觀餐廳」能180度看夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

想要收集台南風景優美的景觀餐廳，當然不能錯過鄰近關子嶺溫泉、位於枕頭山觀景台處的「快雲時晴＆覺味食飲景觀餐廳」了！從戶外觀景台可以俯瞰百萬夜景，天氣好時，甚至有機會看到澎湖，坐在這裡點杯咖啡、吹著微風悠閒欣賞夜色超浪漫。

▲台南快雲時晴覺味食飲景觀餐廳鄰近枕頭山觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）

「快雲時晴＆覺味食飲景觀餐廳」占地約500到600坪，從2023年底開始試營運。業者分享開景觀餐廳初衷只是與地主熟識、對方也想利用這塊地做些事業而一拍即合，打造出這間景觀餐廳，不過他也笑說：「原先只是想開間小咖啡廳讓民眾有地方休息喝咖啡，想不到越做越大，就變成現在的規模。」

▲餐廳提供簡餐、鍋物選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼戶外座位區與帳篷區僅限點飲料。（圖／記者蔡玟君攝）

業者結合自己對露營的愛好，將餐廳分為室內用餐區、帳篷與戶外座位區，提供簡餐、鍋物、飲品等多樣化選擇，不過為了安全，帳篷區與戶外座位區僅提供用飲品；目前餐廳固定每周二公休，平日從下午4點開始營業，假日則從上午11點開放，但仍有不定時延長營業時間或公休情況，建議前往時以官方粉專為準。

▲戶外座位區可以180度俯瞰平原景觀與夕陽，白河水庫近在眼前，也是最好的拍照區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲入夜後的百萬夜景也吸引許多人特地上山拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

若想一次看到夕陽、夜景，秋冬建議約下午4點半至5點左右上山，夏天由於日照時間較長，則建議可以5點半後再上山，就能遠眺橘紅夕陽渲染整片天空，連腳下平原都彷彿灑上一層金粉；入夜後華燈初上，變成點點星河，站在景觀區，就能180度看百萬夜景。