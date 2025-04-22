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去年42萬台人赴馬來西亞旅遊！5大誘因曝　語言通、錢包不破洞

▲馬來西亞,砂拉越,古晉,皇家古晉遊輪,水上清真寺,古晉舊城區,古晉河濱公園,砂拉越州立立法議會廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲馬來西亞砂拉越古晉市。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

為「2026馬來西亞旅遊年」暖身，馬來西亞觀光局率領38間當地業者來台，介紹文化觀光、生態旅遊等各面向，推廣的目標在於增加來馬國遊客數、延長停留天數，並提升旅遊產值。同時也推薦5大吸客原因，包含語言相通、環境友善，且消費平實。

2024年全球前往馬來西亞訪客數突破3,700萬人，其中，台灣赴馬國訪客逾42萬人次，針對2025年，目標訂在4,500萬人，而台灣旅客目標則訂在50萬人訪馬國。目前台馬間共有六家航空公司提供直飛航線，馬來西亞觀光局副主席拿督楊順興認為，最基本的方式就是增加航線，目前還在努力中。

▲馬來西亞觀光局副主席拿督楊順興。（圖／記者彭懷玉攝）

▲馬來西亞觀光局副主席拿督楊順興。（圖／記者彭懷玉攝）

楊順興說，台灣民眾對吉隆坡、檳城、馬六甲較熟悉，其實吉蘭丹、登嘉樓、彭亨、吉打、柔佛和砂拉越等較罕為人知的城市，也有豐富的世界遺產和自然風光。比如說砂拉越「姆魯國家公園」位居熱帶雨林中、其內的「鹿洞」甚至可容納一台波音747，沙巴則有被譽為神山的京那巴魯山 (Mt. Kinabalu) 。另外，據悉東馬婆羅洲原住民和台灣原住民有相關，或許會是個契機吸引台灣原住民去拜訪，深度了解彼此間的連結。

▲姆魯國家公園,Gunung Mulu National Park,鹿洞,藍洞,石灰岩洞,姆魯萬豪酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲姆魯國家公園鹿洞。（圖／記者彭懷玉攝）

談及馬來西亞和東南亞其他國家的區別，楊順興認為，馬來西亞是多元文化國家，匯聚馬來族、華人、印度族和在地原住民，體現在飲食、建築風格等各面向，在感受不同風光的同時，語言相通、環境友善、安全舒適，是吸引旅客來訪的誘因。楊順興笑說，雖說和新加坡有著類似文化，但馬國佔地更廣闊、有更多海邊山谷自然風光，且「錢包不會破洞」，新台幣2000多元就能住到奢華酒店。

▲馬來西亞,砂拉越,古晉,皇家古晉遊輪,水上清真寺,古晉舊城區,古晉河濱公園,砂拉越州立立法議會廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼馬來西亞是多元文化國家，匯聚馬來族、華人、印度族和在地原住民，體現在飲食、建築風格等各面向。（圖／記者彭懷玉攝）

▲春園茶室,協益茶室鴉片咖啡,Warisan Kek Lapis砂拉越千層糕,馬來西亞美食,古晉美食。（圖／記者彭懷玉攝）

目前馬來西亞矗立200多座高爾夫球俱樂部，楊順興發現，台灣、韓國商務客愛到馬來西亞打球，且球場符合國際水準，費用卻更平實。另外，鄰海度假村多也是優勢，類似馬爾地夫的度假屋，像是馬來西亞半島的蘋果島、熱浪島多度假屋，均是吸引台灣高端旅客的資源。

目前共有六家航空公司有台灣和馬來西亞之間的直飛航班，包含中華航空、長榮航空、星宇航空和馬來西亞國際航空（Malaysia Airlines）、亞洲航空（AirAsia）和峇迪航空（Batik Air），每周合計提供59個航班，總座位數可提供超過1萬5千席。

關鍵字： 馬來西亞旅遊 國外特色 亞洲旅遊 東南亞旅遊

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