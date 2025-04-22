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星野集團最新「LUCY尾瀨鳩待」9月開！亮點搶先看　獨享山中星空

▲▼日本星野集團LUCY尾瀨鳩待。（圖／星野集團提供）

▲日本星野集團第6個旅宿品牌「LUCY」以「讓山成為所有人的旅遊目的地」為核心理念，首間飯店於9月開幕。（圖／星野集團提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本知名飯店集團「星野集團」今（22日）宣布，推出全新第6個飯店品牌「LUCY（ルーシー）」，首間飯店「LUCY尾瀨鳩待」將於今年9月開幕，並從6月2日起開始接受預訂。

星野集團表示，日本擁有35座國家公園和豐富自然觀光環境，從2016年起日本環境省便啟動「國立公園滿喫計畫」，著手強化國立公園內的設施與服務，提升其吸引力與體驗品質，「山岳觀光」也越來越受歡迎，目前在全國更有361間山中小屋。

▲▼日本星野集團LUCY尾瀨鳩待。（圖／星野集團提供）

▲星野集團全新飯店「LUCY尾瀨鳩待」位於尾瀨國立公園中。

以此為背景，全新品牌「LUCY」以19世紀第一位完成日本深入全境旅行的英國探險家伊莎貝拉・露西・伯德為靈感來源命名，並以「讓山成為所有人的旅遊目的地」為核心理念，期望能打造出撼動旅人心靈的山岳飯店，透過在山地經營舒適飯店，打造一種嶄新的自然旅遊型態。

▲▼日本星野集團LUCY尾瀨鳩待。（圖／星野集團提供）

▲有背包客房。

▲▼日本星野集團LUCY尾瀨鳩待。（圖／星野集團提供）

▲也有家庭房。

首間品牌飯店「LUCY尾瀨鳩待」將於今年9月開幕，地點就在群馬縣片品村尾瀨國立公園入口的「鳩待峠」。飯店設有3種房型，包括背包客房、雙人房與四人家庭房，無論獨旅、情侶或家庭都能找到適合空間。

▲▼日本星野集團LUCY尾瀨鳩待。（圖／星野集團提供）

▲晚餐主打的「LUCY豚汁」。

晚餐主打「LUCY豚汁」，以大塊豬肉、蔬菜與手工豆腐熬煮，搭配魚、蛋與山野菜副餐，為健行補充體力；早餐則可於館內「最後便利店」選購，包括五種口味的豆皮壽司、能量食品與輕食甜點，方便又多元。

▲▼日本星野集團LUCY尾瀨鳩待。（圖／星野集團提供）

▲「はとまちベース Cafe & Shop」提供尾瀨在地特色飲品與商品。

飯店旁設有「はとまちベース Cafe & Shop」，提供尾瀨在地特色飲品與商品，其中「花豆霜淇淋」是主打招牌，使用大量花豆製成，濃厚綿密；店內同時販售各式登山裝備與LUCY原創商品，即使臨時缺少裝備也能迅速補齊，享受安心旅程。

品牌也為入住旅客準備豐富的山中活動，旅客不僅能欣賞夕陽與星空，更可參加原創夜間活動與內容，沉浸在只有住宿者才能享受的「尾瀨夜時間」，從健行前的心理準備到行程結束的放鬆時光，都由飯店細心安排，讓尾瀨之旅更加豐富。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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