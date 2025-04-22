韓國必吃蛋糕「KITCHEN205」快閃回歸！有全新莓果爆漿巴斯克

▲晶華酒店再度攜手KITCHEN205開賣全新「莓果爆漿巴斯克」。（圖／晶華酒店提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

年初快閃登台的韓國裸感草莓蛋糕始祖「KITCHEN205」宣布甜蜜回歸，這次帶來首爾店全新品項「莓果爆漿巴斯克」以及進化版「草莓園蛋糕」，即日起陸續於台北晶華酒店、台南晶英酒店開賣。

台北晶華酒店再度找來「KITCHEN205」合作推出2款全新蛋糕，採用美國加州Petro品種的草莓做為主角，首推全新「莓果爆漿巴斯克」，選用奶油乳酪、新鮮白乳酪、馬斯卡彭起司烤製成起司蛋糕，蛋糕面的周圍擠上鮮奶油，再於蛋糕中心填滿莓果醬，果醬是以6比4的比例混合草莓及覆盆莓手工煮製而成，一刀切下上層果醬就會如同瀑布流下淋滿蛋糕體，視覺效果滿分，6吋售價1980元。

▲進化版「草莓園蛋糕」吃得到超多草莓點綴藍莓。

「草莓園蛋糕」則是以經典裸感草莓蛋糕為基礎，於上層點綴香甜藍莓，搭配輕薄蛋糕體及大量草莓，再加上滑順鮮奶油，口感酸甜好吃，6吋售價1980元，即日起至5月31日於「晶華美食到你家」線上平台及台北晶華酒店一樓的Regent Gift Shop外賣櫃開放訂購；4月29日至5月11日也將同步於台南晶英酒店開賣，取貨期間為5月2日至5月11日。

▲辻利茶舗再度聯名壽司郎推出2款全新抹茶甜點。（圖／辻利茶舗提供）

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」今年再度攜手「壽司郎」推出2款聯名甜點，有新組合「辻利抹茶芒果聖代」，底層鋪上滑順抹茶奶酪，再層層堆疊綿密抹茶蛋糕、芒果雪酪及濃郁抹茶冰淇淋，最後放了芒果丁、草莓丁增添酸甜口感，售價120元。

「辻利抹茶可麗餅」則選用抹茶可麗餅皮包裹著香甜紅豆、抹茶冰淇淋及壽司郎人氣甜點「卡達拉娜」，每一口都能吃到柔滑奶香結合微苦抹茶，售價130元。此次聯名甜點於壽司郎全門市開賣，僅限內用，數量有限、售完為止。