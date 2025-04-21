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「碧潭西岸胖卡市集」開幕！限周六、每周換主題　順遊和美山賞螢

▲碧潭西岸便利車特色市集。（圖／翻攝自Facebook／來新北逛菜市）

▲年底前每周六胖卡餐車將固定在捷運新店站對岸吊橋旁平台。（圖／翻攝自Facebook／來新北逛菜市）

記者彭懷玉／綜合報導

新店碧潭風景區變熱鬧了！為帶動「小赤壁」、「和美山步道」等西岸風景區亮點，新北市市場處自3月起推出「行動便利車特色市集」，年底前每周六胖卡餐車將固定在捷運新店站對岸吊橋旁平台，周周還會變換不同主題餐車，逛街時增添耳目一新的面貌。

▲2023新北賞螢懶人包,和美山上步道兩側可見螢火蟲飛舞,賞螢。（圖／新北市觀旅局提供）

▲▼和美山步道兩側可見螢火蟲飛舞。（圖／新北市觀旅局提供）

▲2023新北賞螢懶人包,和美山上步道兩側可見螢火蟲飛舞,賞螢。（圖／新北市觀旅局提供）

經發局局長盛筱蓉表示，碧潭以青山綠水、碧波蕩漾的風景聞名，其中西岸的「小赤壁」巨石景觀吸引人，加上「和美山步道」賞螢季到來，旅客可步履山水之間，收進碧潭美景；這個特色市集之所以會促成，主要是在地民意代表及民眾反應，大多人只留在碧潭的東岸，鮮少人到對岸的西岸休憩、觀景及遊船，期盼市府來活絡碧潭西岸，因此市場處透過特色市集，希望串連東西岸各觀光景點，帶動鄰近商場、商圈及市場遊逛人潮。

▲碧潭西岸便利車特色市集。（圖／翻攝自Facebook／來新北逛菜市）

▲專賣創意口味美式熱狗堡的「Bee」。（圖／翻攝自Facebook／來新北逛菜市）

市場處提到，今年年底前，「行動便利車特色市集」將於每周六上午11點至下午7點，固定在捷運新店站對岸吊橋旁平台擺攤，且每周變換不同主題的胖卡餐車，為民眾帶來出遊、品嚐美食的新選擇。

市場處補充，本周特色市集主打「異國美食」主題，現場將有多款特色餐車，包括堅持手拍麵皮並使用藍帶起司的「戮特披薩」、日式風格炒麵麵包的「極餓王」、專賣創意口味美式熱狗堡的「Bee」、主打低卡海鮮沙拉與壽司的「沙拉王國」，此外，還有炸物烤串、冰淇淋、咖啡及茶飲等眾多胖卡餐車，現場並發放抵用券。

碧潭西岸便利車特色市集
期間：即日起至12月31日
時間：每周六 上午11:00至下午7:00
地點：新店區碧潭西岸風景區（捷運新店站對岸吊橋旁的下方平台）

關鍵字： 新北市旅遊 碧潭區旅遊 新店區旅遊 碧潭西岸便利車特色市集 胖卡市集

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