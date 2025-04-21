獨／東京超人氣甜甜圈「I'm donut？」將登台　首家落腳台北市

▲東京超人氣甜甜圈「I`m donut?」將登台。（圖／取自@I`m donut?)

記者黃士原／台北報導

東京的超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」，近年已成為社群熱門打卡美食，以後想吃不用飛日本，旗下擁有多家餐廳的富錦樹集團即將引進台灣，第一家店落腳台北市。

東京的超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」，其實是發源自主廚平子良太在福岡開設的麵包店「AMAM DACOTAN」，主要是店裡甜甜圈品項大受歡迎，所以才成立「I'm donut?」專賣店。其招牌是「元祖生甜甜圈」，外面與大家熟知的美式甜甜圈不太相同，主廚平子良太調整麵糰成分，加入更多雞蛋與牛奶，讓麵皮十分蓬鬆卻又有嚼勁。其他還有巧克力、檸檬糖霜、開心果、爆漿內餡的卡士達等十多種口味，以及搭配生火腿的鹹味甜甜圈。

▲巧克力莓果甜甜圈。（圖／取自@I`m donut?）

▲「I'm donut?」台北店徵才中。（圖／取自104人力銀行）

除了福岡天神本店外，「I'm donut?」自2022年起陸續前往東京中目黑、澀谷、原宿、表參道等地開設分店，現今已成為當地人氣排隊名店，今年除了前往美國紐約展店（當地時間4月22日開幕），旗下擁有多家餐廳的富錦樹集團也將把它引進台灣，第一家店落腳台北市，目前籌備中，正在人力銀行徵才，但未提及開幕時間。

▲「草莓抹茶千層蛋糕」為高雄義享快閃店限定口味。（圖／Lady M提供）

另外，Lady M從17日起快閃「高雄義享時尚廣場」2個月，並推出全新獨家限定口味「草莓抹茶千層蛋糕」，選用粉嫩的草莓餅皮層層堆疊，內餡鮮奶油則結合醇厚抹茶及酸甜草莓，頂層再以乾燥草莓碎點綴，單片售價280元，9吋售價2800元。

快閃店同步開賣2款限定周邊組合，包括「保冷加持・甜點隨時享」優惠， 任選4片蛋糕搭配品牌保冷袋，優惠價1499元；5月17日起則推「盤點幸福・蛋糕隨心選」活動，任選4片蛋糕搭配品牌蛋糕盤，優惠價1299元，數量有限、售完為止。