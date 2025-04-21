ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

獨／東京超人氣甜甜圈「I'm donut？」將登台　首家落腳台北市

▲東京超人氣甜甜圈「I`m donut?」將登台。（圖／取自@I`m donut?)

▲東京超人氣甜甜圈「I`m donut?」將登台。（圖／取自@I`m donut?)

記者黃士原／台北報導

東京的超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」，近年已成為社群熱門打卡美食，以後想吃不用飛日本，旗下擁有多家餐廳的富錦樹集團即將引進台灣，第一家店落腳台北市。

東京的超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」，其實是發源自主廚平子良太在福岡開設的麵包店「AMAM DACOTAN」，主要是店裡甜甜圈品項大受歡迎，所以才成立「I'm donut?」專賣店。其招牌是「元祖生甜甜圈」，外面與大家熟知的美式甜甜圈不太相同，主廚平子良太調整麵糰成分，加入更多雞蛋與牛奶，讓麵皮十分蓬鬆卻又有嚼勁。其他還有巧克力、檸檬糖霜、開心果、爆漿內餡的卡士達等十多種口味，以及搭配生火腿的鹹味甜甜圈。

▲東京超人氣甜甜圈「I`m donut?」將登台。（圖／取自@I`m donut?)

▲巧克力莓果甜甜圈。（圖／取自@I`m donut?）

▲「I'm donut?」台北店徵才中。（圖／取自104人力銀行）

除了福岡天神本店外，「I'm donut?」自2022年起陸續前往東京中目黑、澀谷、原宿、表參道等地開設分店，現今已成為當地人氣排隊名店，今年除了前往美國紐約展店（當地時間4月22日開幕），旗下擁有多家餐廳的富錦樹集團也將把它引進台灣，第一家店落腳台北市，目前籌備中，正在人力銀行徵才，但未提及開幕時間。

▲「草莓抹茶千層蛋糕」為高雄義享快閃店限定口味。（圖／Lady M提供）

另外，Lady M從17日起快閃「高雄義享時尚廣場」2個月，並推出全新獨家限定口味「草莓抹茶千層蛋糕」，選用粉嫩的草莓餅皮層層堆疊，內餡鮮奶油則結合醇厚抹茶及酸甜草莓，頂層再以乾燥草莓碎點綴，單片售價280元，9吋售價2800元。

快閃店同步開賣2款限定周邊組合，包括「保冷加持・甜點隨時享」優惠， 任選4片蛋糕搭配品牌保冷袋，優惠價1499元；5月17日起則推「盤點幸福・蛋糕隨心選」活動，任選4片蛋糕搭配品牌蛋糕盤，優惠價1299元，數量有限、售完為止。

關鍵字： 美食雲 東京美食 I’m donut?

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

KKBOX／邱鋒澤.艾薇〈一起寂寞〉　她大飆高音超震撼！

推薦閱讀

涮樂和牛羅東店感恩祭4/25起連推3天

涮樂和牛羅東店感恩祭4/25起連推3天

周六限定！「碧潭西岸胖卡市集」開幕

周六限定！「碧潭西岸胖卡市集」開幕

暑假衝「沖繩最新恐龍樂園」4日免3萬

暑假衝「沖繩最新恐龍樂園」4日免3萬

獨／東京超人氣「I'm donut?」將登台

獨／東京超人氣「I'm donut?」將登台

開箱移動海上城堡＆各樓層餐廳一次看

開箱移動海上城堡＆各樓層餐廳一次看

2大手搖飲「國際珍奶日」優惠先收

2大手搖飲「國際珍奶日」優惠先收

香港孝親新玩法！3天自由行8888元起

香港孝親新玩法！3天自由行8888元起

屏東必去！怪獸代班展看巨型萌獸

屏東必去！怪獸代班展看巨型萌獸

明年去！高雄橋頭藏絕美五色九重葛

明年去！高雄橋頭藏絕美五色九重葛

摩斯漢堡開賣3款端午節粽子

摩斯漢堡開賣3款端午節粽子

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

饗食天堂南部3家分店供應雪蟹腳吃到飽

日本必去3處夢幻紫藤花景點

壽司郎×排球少年聯名活動4/23登場

身分證對中1碼免費升級海陸放題

阿里山秘境咖啡莊園　落地窗邊賞雲海

士林市場美食街4/25重新開幕

全台最大室內全齡夢幻遊樂園在高雄

三重人推薦！菜市場裡50多年台式早餐

全球夢幻藍眼淚5景點　其中1處在台灣

UG台中勤美旗艦店開幕連3天買1送1

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

涮樂和牛羅東店感恩祭4/25起連推3天

周六限定！「碧潭西岸胖卡市集」開幕

暑假衝「沖繩最新恐龍樂園」4日免3萬

獨／東京超人氣「I'm donut?」將登台

開箱移動海上城堡＆各樓層餐廳一次看

2大手搖飲「國際珍奶日」優惠先收

香港孝親新玩法！3天自由行8888元起

屏東必去！怪獸代班展看巨型萌獸

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366