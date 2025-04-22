歐式繪本風花園在桃園！鏡球、巨花免費拍　10攤小木屋美食新進駐

▲華泰名品城即日起換上全新造景「春日尋遊・New Bloom New Finds」。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

歐式繪本風花園在桃園！GLORIA OUTLETS華泰名品城今（22日）起換上全新造景，除了結合繽紛花草、鏡球、花卉躺椅之外，還有激發腦內多巴胺的巨型花藝，逛街之餘，還能徜徉在夢幻的情境中大肆美拍。

▲一期廣場以花卉拱門、巨型花朵，草坪上則擺放一台偉士牌。（圖／業者提供）

華泰名品城最新一波「春日尋遊・New Bloom New Finds」檔期開跑，一期廣場以手繪風的童趣花卉拱門、粉嫩色系的巨型花朵，草坪上則擺放一台偉士牌，加上圓弧型的花卉躺椅、蛋糕座等，妝點出春天生機蓬勃的意象，即日起展至6月18日止。

▲▼圓弧型的花卉躺椅、蛋糕座等，妝點出春天生機蓬勃的意象。（圖／業者提供）

10攤美食小木屋全新進駐二期廣場周邊，打造「美味快餐聚落」，吃飽喝足後，可以到一旁的「巨無霸甜點親子休憩區」打卡，囊括薄荷綠甜甜圈、草莓牛奶、雞蛋布丁、繽紛馬卡龍、焦糖奶油鬆餅等趣味造景。

▲▼10攤美食小木屋全新進駐二期廣場周邊，還能到一旁的「巨無霸甜點親子休憩區」打卡。（圖／業者提供）



另外，MITSUI OUTLET PARK林口店打造「莫內花園秘境」，以莫內筆下的藝術世界為靈感，呈現畫中的湖畔、歐式小屋，輔以日式拱橋與繁花盛開光景，即日起至5月25日限定展出。

▲▼MITSUI OUTLET PARK林口店以莫內筆下的藝術世界為靈感，呈現畫中的湖畔、歐式小屋，即日起至5月25日展出。（圖／業者提供）



其中，「莫內湖畔」還原莫內熱愛的日式拱橋與繁花盛開的景象。另外，莫內之窗、莫內溫室、寫生角落、穿越時空等打卡點都能自由取景，感受春意盎然的療癒氣息。

▲「莫內花園秘境」造景美出新高度。