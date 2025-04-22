住「嘉義101」每人1125起！享早餐、免費升等　再看6處夢幻阿勃勒

▲嘉義福容voco酒店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

有「嘉義101」之稱的嘉義福容voco酒店即日起至5月11日止推出優惠，主打連續入住3天2夜，享第二晚半價，等於每人每晚1126元起。此外，隨著阿勃勒的季節即將到來，旅客還能漫步市區，欣賞夢幻的金色花道。

▲▼入住可享5重優惠，還能暢玩親子設施。

4月30日是「國際不打小孩日」，為鼓勵家庭和樂，嘉義福容voco酒店祭出「花見花開 小孩不挨」住房專案，包含5重優惠，旅人可免費房型升等禮遇、孩童免費早餐，再享房費第二晚半價優惠，平均每人每晚1126元起即可入住3天2夜。

同時還能暢玩館內遊樂設施，包含繽紛球池、旋轉木馬、室內溜滑梯、攀岩牆等，以及多種互動體驗課程，亦能於Lobby Café享用2杯春日限定的「桂雨．黃金夢」，另加碼贈送全台首座希臘美學觀光莊園「蓋婭莊園」門票2張，體驗濃濃的巴洛克風情。

▲嘉義世賢路5/21阿勃勒花況。（圖／網友King Shie提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

若想要尋訪阿勃勒景點，絕對不能錯過的就是被稱為「黃金隧道」的世賢路一帶。放眼望去，數十棵阿勃勒花綻放，延伸約1.2公里，站在任一隅取景，都美得像月曆中會出現的風情畫，更有「全台最美人行道」美稱。

▲陽光灑落枝頭，滿炸出的金黃花朵更顯動人。

此外，嘉義其他賞花點還包括衛福部嘉義醫院（北港路、中興路口）、八德路口、大雅路的228紀念公園和啟明路、志航路口，也都種植不少阿勃勒樹，適合一訪。